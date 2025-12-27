日女留學生「只愛DDD」爆紅！IG找到了 超大尺度辣照曝光

（記者洪承恩／綜合報導）百萬 YouTuber 黑男近日在《街頭邱比特》單元中，在台北信義區街訪一名日本女留學生，對方在鏡頭前大方透露擇偶條件只有一句話「DDD」，直白回應讓現場瞬間笑聲四起，也在網路上掀起熱烈討論。影片曝光後，該名女留學生的真實身分隨之被起底，不但IG被神出，本業也被挖出是名女模，引發話題延燒。

影片中，黑男詢問她喜歡什麼類型的男生時，女學生毫不猶豫回答「DDD（大鵰鵰）」，即使被追問是否還有其他條件，她仍甜笑堅持「只有 DDD」，尺度之大讓黑男當場笑翻。之後話題轉到台灣美食，她表示最愛小籠包，並幽默指著自己胸前自嘲是「大籠包」，互動相當自然。

圖／宇佐美麗奈的身分是女模，IG裡有大量的大尺度照片。（擷取自免費圖庫Pixabay）

面對黑男好奇詢問胸部是否為真，女學生也毫不避諱，當場用行動證明，引發現場與網友熱議。整段訪談因氣氛輕鬆、反應直接，被不少觀眾認為既搞笑又有話題性，也展現她不扭捏、敢於自嘲的個性。

隨著影片在社群平台擴散，網友開始搜尋該名女留學生背景，發現她其實是日本大尺度女模「宇佐美りな（麗奈）」，平時在 IG、Threads 分享生活與性感寫真，累積不少粉絲關注。她隨後也親自發文回應，表示先前已結束台灣留學，目前回到日本生活，留學期間留下許多美好回憶，希望未來仍能與台灣粉絲保持交流，也期待有機會再次來台。

