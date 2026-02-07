日女神搭車慘遭「人肉靠背」！網怒：絕對是故意的

娛樂中心／林依蓉報導

日本前NHK人氣主播中川安奈，因亮眼外型與火辣身材被封為主播界「峰不二子」，自去年3月離職轉為自由身後，她仍持續活躍於寫真與綜藝圈，人氣不減。近日，她在社群平台分享自己於尖峰時段搭乘電車時的糟糕經驗，直言部分乘客在明明站得穩的情況下，卻刻意將全身重量壓在他人身上。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。





日人氣女神搭電車慘遭「人肉靠背」！崩潰「PO文求饒」網怒轟：根本性騷擾

中川安奈轉為自由身後，仍持續活躍於寫真與綜藝圈，人氣不減。（圖／翻攝自Ｘ@annakagawa1022）

日本前NHK人氣主播中川安奈，自去年轉為自由身後，仍持續活躍於寫真與綜藝圈，人氣不減反增。近日她在社群平台發文分享自己搭乘電車時的糟糕經驗，她無奈表示「在搭乘滿員電車時，明明擁擠程度還在可以站穩的範圍內，卻有人把我當成靠背一樣，把全身重量都壓過來，真的請饒了我吧！」文末更附上哭泣的表情符號，可見當時的情緒相當低落。





貼文一出，掀起日本網友熱烈討論。（圖／翻攝自Ｘ）









貼文一出，隨即掀起日本網友熱烈討論，不少人直言這「根本是痴漢行為」，且從力道來看「明顯是故意的」。許多通勤族感同身受地表示「完全懂這種痛苦」、「這種人真的很常見」，甚至將這種「把人當靠背」的行為定義為「性騷擾」。網友更精準描述出這類人的自私特徵，通常會一邊將全身重量壓在他人身上，一邊若無其事地玩手機，冷漠態度令人火大。













