日女花百萬遺產環遊世界！回國「這原因」後悔了

國際中心／尤乃妍報導

退休後，生活中突然多了一筆錢，究竟該花掉、存起來，還是拿去投資？日本一名60歲婦人，因父母過世，手頭突然多出一筆約900萬日元（180萬台幣）的遺產，收到錢後她立刻辭職，想要環遊世界。沒想到五個多月後回到日本，她卻遇到了生活上的難關。









日女爽花「900萬遺產」環遊世界！回國崩潰吐「一原因」讓她超後悔

中村理惠拿遺產支付機票、住宿、當地旅遊和保險，回來後幾乎燒光900萬日元。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

許多人在收到一大筆錢時，都會思考究竟該如何處置比較妥當，尤其是退休後的族群，更該謹慎思考。日媒《THE GOLD ONLINE》分享，日本一名60歲左右的婦人中村理惠，在收到父母900萬日元（180萬台幣）的遺產後，便產生了環遊世界的想法，她秉持著「如果錯過了這次機會，我就再也沒有機會去了」的信念跨越了歐洲、非洲、南美洲、亞洲，帶著滿滿的回憶回到日本，但父母留的遺產卻所剩無幾。另她沒想到的是，回國後她身體狀況出問題，需要經常跑醫院，家中電器又不碰巧損壞，大量的醫療費、電器修繕費，還有日常食衣住行的開銷，只能靠每個月14萬元（約2.7萬）和300萬日元（約台幣60萬）積蓄撐著，生活品質大不如前。

理財專家表示，退休後的積蓄應合理安排運用，一部分玩樂一部份生活，才能減少遺憾。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

中村理惠表示「旅行的回憶至今仍對我有所幫助。但無法應對意外開支的焦慮比我想像的要大得多」雖然不後悔環遊世界的決定，但若能重來，可能不會選擇把錢全都花光。理財專家也提到，不是說不能出國旅遊，而是沒必要一口氣把錢用盡，當拿到退休積蓄、遺產時，可以一部分用來體驗生活，另一部分用來獲得安全感，如何分配這些錢，都將影響未來的生活方式。退休後，金錢的價值不在於金額，而在於花完後還剩下什麼。除了回憶之外，考慮其他選擇或許才是減少遺憾的方法。

原文出處：日女爽花「900萬遺產」環遊世界！回國崩潰吐「一原因」讓她超後悔

