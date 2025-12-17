日女遊客桃機掃碼遭詐50美元 移民署：入境卡完全免費

近日，有日本遊客來台觀光時，在桃園機場掃描QR Code填寫資料後，遭詐騙50美元。對此，移民署已於16日針對桃園機場進行全面清查，強調台灣入境卡填寫完全免費，並無媒體報導所載的詐騙旗幟或QR Code情事。基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟，疑似不法人士自行張貼詐騙連結。

一名20多歲日本女遊客11月來台旅遊時，遭QR Code 詐騙。（示意圖／pexels）

根據《朝日電視台》報導，一名20多歲日本女遊客11月來台旅遊時，在桃園機場入境審查區看到廣告旗幟寫著「入境必須持有入境卡」，她掃描現場QR Code後被導向某個網站，依照指示填寫一系列個人資料。沒想到最後竟要求支付50美元（約新台幣1575元）的手續費，她才驚覺進入的並非官方網站，對此感到相當憤怒。

入國登記表。（圖／移民署）

移民署表示，今年10月1日起外國旅客入境台灣改採線上填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），旅客需在抵台前3天內至官網完成填報，此措施可縮短通關時間也減少紙本浪費，且不需要任何費用。旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」。

為宣導網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導。移民署同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址，國境事務大隊於各機場港口入境大廳也加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC。

移民署提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，倘旅客如有訊息提供或詢問，可與國境事務大隊聯絡，以免造成財產損失。

