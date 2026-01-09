日娛樂高層被爆「拐少女下海」 他當男優拍千部謎片爽撈200萬

粟津彰涉嫌誘騙少女拍不雅片。（示意圖:shutterstock/達志）

日本東京澀谷區經紀公司「KAKERU ENTERTAINMENT」的51歲高層粟津彰，捲入性侵未成年疑雲。他涉嫌用金錢誘拐15歲少女上床，還將過程拍成謎片，違法在網路兜售，已遭逮捕。警方發現他的硬碟中存有至少1700部猥褻影片，粗估至少不法獲利1000萬日圓（約新台幣201萬元）。

根據日媒綜合報導，警方指出，粟津彰去年7月上旬，在新宿區歌舞伎町搭訕一名離家出走的15歲少女。他明知對方未滿16歲，仍支付約4萬日圓，帶去飯店開房並猥褻少女。此外，他還涉嫌在未進行任何正式合約或必要程序的情況下，將犯案過程拍攝成不雅片。

據了解，粟津彰帶少女進入房間後，聲稱會把影片用AI換臉，要求少女配合拍攝，並提醒不可以透露自身年齡。然而，AI後製的效果僅有部分簡單修飾，仍可辨識出少女身分；但粟津彰自己卻配戴頭套、蛙鏡等，疑似刻意避免自己的身分被認出。

在警方訊問中，粟津彰供稱：「一時衝動造成錯誤行為」，但同時主張「當時認為對方已成年」，駁斥部分指控。此外，警方在粟津彰的住處查獲約1700部疑似10多歲至20多歲女性的不雅片。警方研判，粟津彰涉嫌透過網路販售不雅片，每支價格約5000日圓，推估自去年1月到10個月，非法賺進約1000萬日圓（約新台幣201萬元）。。

警方調查，粟津彰從2024年7月起，就在歌舞伎町周邊勾搭年輕女性，並反覆採取相似的手法，讓被害人落入陷阱，警方目前正進一步調查是否涉及其他犯罪案件。

根據「KAKERU ENTERTAINMENT」官方網站資訊，粟津彰在案發當下擔任公司社長，過去負責知名藝人的粉絲俱樂部營運，也曾為人氣偶像團體製作音樂作品，並以作曲家身分從事相關活動。粟津彰捲入風波後，KAKERU ENTERTAINMENT已將他開除，並重新檢討公司內部的體制，防止類似事件再重演。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

