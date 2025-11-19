日媒傳高市早苗將拜靖國神社 胡錫進痛斥：必將掀起驚濤駭浪

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，此言論一出引發中國抗議，中日衝突升溫。日本媒體昨（18）日又報導，高市早苗疑似將在今年12月26日「突襲」參拜靖國神社。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進對此怒批，「如果高市早苗真敢邁出去靖國神社拜鬼這一步，將是冒天下之大不韙，必將掀起一場全面的驚濤駭浪」。

日本媒體昨（18）日報導，高市早苗疑似將在今年12月26日「突襲」參拜靖國神社。（圖／翻攝高市早苗 X）

根據日媒《NEWSポストセブン》報導，自民黨議員間流傳消息，稱高市計劃在臨時國會休會期間前往靖國神社參拜。目前可能將日期訂在12月26日，是前首相安倍晉三2013年12月26日拜訪後，睽違12年再度有現任日本首相前往參拜。另一可能日期是效仿前首相小泉純一郎任內，於元旦當天參拜。

由於1978年甲級戰犯奉入靖國神社後，參拜靖國神社被中國視為爭議行為。

對此，《環球時報》前總編輯胡錫進昨日在微博發文痛斥，「如果高市早苗真敢邁入靖國神社拜鬼這一步，將是冒天下之大不韙，必將掀起一場全面的驚濤駭浪」。他並指，近期除中日關係動盪，韓日也因獨島（竹島）問題關係緊張，如果高市真的拜訪靖國議題，只會對東北亞的動盪局勢雪上加霜。

不過胡錫進也指出，《NEWSポストセブン》以報導娛樂八卦與政治內幕聞名，日本主流媒體如《共同社》、《讀賣新聞》並未跟進，不排除消息是該媒體為流量或政治因素操作發布，尚無法證實是否為可靠資訊。他也推測，日本可能試圖透過傳言，「以更糟糕的前景向中方施壓，緩解因『台灣有事』激進言論而遭到中國猛烈反擊所受到的壓力」。

胡錫進雖然對《NEWSポストセブン》報導的真實性存疑，但他仍強調，如果高市真真的邁出這一步，「中韓做出最高級別的激烈反應和反制將是注定的，沒有懸念」。

