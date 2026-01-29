日媒分析眾議院初期選情 自民黨有望取得過半

（中央社東京29日綜合外電報導）根據「日本經濟新聞」今天公布的調查顯示，日本首相高市早苗帶領的執政黨自民黨，有望在2月8日投開票的眾議院大選中增加席次，並取得過半席位。

「讀賣新聞」報導，日本第51屆眾議院選舉本月27日公告，代表選戰正式啟動，眾議員應選席次共465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。

這次選舉共有1285人參選，其中單一選區共有1119名候選人，扣除重複被列為比例代表候選人的話，比例代表候選人則有166名。

「日本經濟新聞」指出，儘管選戰仍在初期階段，但自民黨聲勢正在升溫，席次可望超過眾院過半門檻的233席，較選前的198席進一步增加。

自民黨在全國289個單一選區中，接近4成被評為「最有希望當選」，與其他政黨接戰的選區逾150個，占整體5成以上，其中約100個被評為「具優勢」，另有超過50個具當選可能；在11個比例代表選區方面，自民黨預估可超越上次取得的59席，席次有望超過70席。

自民黨也把能否順利運作國會視為目標，力拚達到可在各常任委員會推出委員長的「穩定多數」243席。若與日本維新會合計，執政聯盟可望取得261席的「絕對穩定多數」。

高市把「執政聯盟過半」作為勝負門檻；以對抗高市保守路線為號召的最大在野勢力「中道改革聯合」（簡稱中道），目標則是躍升為眾議院席次最多的「比較第一大黨」。

不過，日經分析，依目前情勢，本月剛成立的中道難以維持在公告前的勢力，也可能無法獲得100席。

中道集結立憲民主黨與公明黨為主的眾議員，而且戰術明確，公明黨出身的候選人全部都投入比例代表選舉，單一選區的候選人則以立憲民主黨出身的人為主。

中道在單一選區僅有數人為「最有希望當選」，在與其他政黨交戰區約40人「具優勢」，「有可能當選的人」為100人左右；比例代表部分，有望取得40席。

與自民黨共同執政的日本維新會在初期調查中表現不佳。維新會恐低於公告前的34席，除基本盤的大阪地區外，多地陷入苦戰，比例席次也恐下滑。

根據預估，另一個在野黨國民民主黨席次大致持平，在比例代表與單一選區皆有一定斬獲。參政黨、共產黨等小黨則主要仰賴比例代表爭取席次。

日經也分析，距離投開票日仍有約10天時間。單一選區有超過半數呈現激戰狀態，選情在最後階段仍可能大幅變化。

而高市這次提前舉行大選，理由是「尋求民意授權」，以推動她擴張性的財政政策。此舉引發市場擔憂日本可能被迫發行更多國債，導致公債殖利率曾經飆升。

日經根據本月27日與28日的電話與網路調查，並結合實地採訪後分析目前選情，其中電話調查與「讀賣新聞」合作實施。（編譯：楊惟敬）1150129