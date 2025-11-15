日媒叫囂擊沉福建號？中日戰力比一比 栗正傑預言結局

日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化。退役少將栗正傑認為，就軍事來看，中日事態越來越嚴重。日本產經新聞叫囂稱，如果福建號去阻擋美軍來干涉台海之間的戰爭，日本防衛省就會跟美軍聯合起來擊沉中國大陸航母福建號；他認為，他們絕對不可能有這個能力。

針對中日軍事實力 ，栗正傑今(15日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，日本人自己做了一個圖表，從兵力來講，大陸96萬人加上海軍4萬人，日本只有13萬人；至於海上戰力來講，大陸艦隊總共有690艘，日本只有139艘；航空兵力，大陸有3370架戰機，日本自衛隊則只有370架戰機；核彈頭，大陸有600枚，日本是負2，因為廣島跟長崎已經先吞下去2枚。

栗正傑認為，就軍事來看，事態越來越嚴重。剛開始高市早苗放這個話，大家認為是外交地緣戰略上的放話，但這件事情對中國大陸來講，是可忍孰不可忍，絕對是很嚴重的。

栗正傑接著表示，中國大陸第一個反應，就是派了一支艦隊，包括055、054、815電偵船、094運補船，直接開到大嶼海峽，就在日本鹿兒島附近，大陸艦隊穿過去，距離只有幾海浬，使用艦砲就打得到。大陸艦隊還停留在那個地方，到底會停多久，不曉得。但是有一特殊點，大陸艦隊帶著補給艦，整個艦隊停留的時間就會很長。

栗正傑更指出，因為中國大陸做這個動作，中國大陸國防部也用6篇日語海報告訴日本，如果你敢干涉中國大陸內政，就給你頭破血流，中國大陸態度非常強硬，除了文宣之外，還有動作。日本產經新聞則叫囂稱，如果福建號去阻擋美軍來干涉台海之間的戰爭，日本防衛省就會跟美軍聯合起來擊沉福建號。

栗正傑認為，他們絕對不可能有這個能力，因為海軍他們最多兩艘輕航母，兩棲攻擊艦是垂直起降的F-35B戰機，垂直起降距離就不會遠 ，帶的彈藥、油量絕對不多，這要怎麼跟福建號比。福建號是電子彈射起飛的戰機，滿油滿彈，也有五代機殲-35。日本放完話 ，今天中午解放軍就在黃海軍演，而且是實彈演習，這就很嚴重了。

