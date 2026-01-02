日媒問「石平禁入中國卻能訪台灣」？ 中國外交部發言人氣炸嗆：敗類不值一評

日本維新會新科參議院議員石平。 圖：翻攝矢板明夫臉書

[Newtalk新聞] 由於經常發表親台言論，遭到中國禁止入境的日本維新會中國裔參議員石平近日在社群平台表示，他近期有意造訪台灣，而這將證明台灣和中國是無關的國家。面對石平的造訪台灣，中國外交部發言人林劍昨（1）日被問及相關問題時瞬間當機，接著痛斥「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」

今年9月，中國外交部指控，石平在台灣、釣魚台等歷史問題上散步謬論，還公然參拜靖國神社，因此決定禁止石平入境中國，並凍結石平在中國境內相關資產，而石平也成為第一位遭中國制裁的日本國會議員。

石平近期在社群平台Ｘ表示，他計畫新年之後到台灣訪問，目的有兩個，第一，是為了應對國會就明年台海局勢以及日台防務合作強化可能性，與台方相關人士交換意見：第二，被中國禁止入境的他能進入台灣，足以證明，台灣是個與中國無關的獨立國家。

中國外交部昨日舉行例行記者會，日本媒體轉述石平拿言詢問中方評論，林劍被問到當語塞、一臉尷尬，接著痛斥「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」

