日媒喊擊沉福建號 退將揭懸殊飛彈實力：憑什麼敢講這種大話

日本首相高市早苗日前在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，日本《產經新聞》更稱，若福建號阻擋美軍干涉台海，日本防衛省就會和美軍聯合起來擊沉該艦，而大陸則在黃海展開實彈射擊。對此，退役陸軍少將栗正傑分析大陸和日本的飛彈實力，直言「憑什麼敢講這種大話」。

根據《財聯社》報導，連雲港海事局發布航行警告，11月18日至25日每日早上8點至下午6點，黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入。公告顯示，此次實彈射擊位於34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E、34-48.53N 119-23.55E、34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E諸點連線範圍內。

栗正傑今（19）日在政論節目《新聞大白話》分析大陸和日本的飛彈實力，首先在大陸方面，大陸目前有東風-11、15、16型等射程1000公里以下的短程彈道飛彈，射程1000至3000公里的東風-21、17型中程彈道飛彈，以及射程可達4000公里的東風-26型遠程彈道飛彈，而光是短程彈道飛彈，就可以覆蓋日本全境，可以說若共軍要對日發動攻擊，僅需使用短程彈道飛彈即可。

日本方面，栗正傑接著說，由於軍力長期被壓制，日本僅被允許擁有自衛型武器，而這些武器的射程甚至無法完全覆蓋日本本島，「那你憑什麼敢講這種大話」。他並提到，若日本在沖繩部署美製戰斧巡弋飛彈，雖然可攻擊到大陸沿海地區，但大陸也絕對不允許這種事發生。

