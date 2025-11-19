日媒嗆擊沉福建艦 張延廷曝實力落差警告：你可能先被摧毀

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」，導致陸日關係緊張加劇。日媒《產經新聞》報導指出，若大陸航母「福建艦」試圖阻止美軍介入台海，日本防衛省計劃與美軍合作，將運用電磁砲擊沉該艦。對此，前空軍副司令張延廷直言，若日方戰力防護不足，電磁砲恐會先被大陸無人機摧毀。

日媒表示能夠用 電磁砲擊沉 福建艦。（圖／翻攝人民海軍）

張延廷19日上《頭條開講》節目中分析，福建艦採用電磁彈射系統後，戰力已大幅提升。「從滑跳改採電磁彈射，起飛速度加快，效率提高，能迅速形成戰力。」他指出，福建艦已能組成整合戰力系統，包括殲-35起飛、殲-15電磁彈射起飛，以及空警-600協同作戰。

廣告 廣告

張延廷強調福建艦強在協同作戰能力。（圖／新華社）

「福建艦加上電子戰負責施壓，匿蹤戰機負責踹門，三角戰力就形成了。」張延廷解釋，複雜的電子反應能進行電子戰施壓，空軍負責攻擊，而空警-600則能掌握475公里半徑內所有海空動態。他強調，這整套系統與先前的遼寧艦、山東艦已有明顯差異。

針對日本展示的電磁砲能力，張延廷提出質疑，「未來戰爭的關鍵在於戰力防護是否完善。」他解釋，中國大陸的福建艦並非單打獨鬥，而是與陸上機場起飛的殲-16、殲-20等戰機協同作戰。

「日本的戰力防護做得好不好？搞不好電磁砲第一個就被摧毀！」張延廷直言，中方可能會先以空中壓制保護航空母艦，派出殲-20戰機，甚至是無偵-7、無偵-8等無人機先行攻擊。「是被無人機解決，還是被有人機解決！」他強調，電磁砲的戰力防護與保存極為重要。

延伸閱讀

「台灣幾乎壟斷晶片市場」川普竟不怪台灣？真正矛頭指向這裡

美台交流再鬆綁！美參院法案檢視交往限制 待川普簽署生效

參眾兩院高票通過！川普承諾簽署《透明法案》 艾普斯坦檔案將公開