日媒嗆「擊沉福建艦」？張延廷揭戰力差距：你先被摧毀
日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，中日關係日益緊張。日媒《產經新聞》竟報導稱，若大陸航母「福建號」試圖阻止美軍介入台海，日本防衛省將與美軍合作，用電磁砲擊沉福建艦。前空軍副司令張延廷直言，若沒做好戰力防護，電磁砲會先被大陸無人機幹掉。
張延廷19日在《頭條開講》節目表示，一方面是福建艦的戰力成形，從滑跳改採電磁彈射後，起飛速度就快了，效率變高，能快速形成戰力。第二，他變成組合戰力，也就是整合戰力，殲-35起飛、殲-15電磁彈射起飛、空警-600可以組成系統化的戰力。
張延廷指出，加上電子戰負責施壓，匿蹤戰機負責踹門，三角就出來了。把複雜的電子反應做出電子戰施壓，空軍去攻擊，空警-600掌握海空所有動態，475公里半徑內所有動態都清楚。這整個就跟以前的遼寧艦、山東艦不一樣了。
張延廷提到，日本也秀出，他有電磁砲，但以後的戰爭問題是，你的戰力防護做得好不好？因為地緣的戰力，不是中國大陸的福建艦航母單打獨鬥，從陸上機場飛出來的殲-16、殲-20，是跟航母搭配在一起打，而不是單挑
張延廷直言，那你的戰力防護做得好不好？搞不好日本的電磁砲第一個就被摧毀！可能空中會做壓制，保護航空母艦，殲-20進去了！還有無偵-7、無偵-8，無人機先去踹門幹掉你。「是被無人機解決，還不是被有人機解決！」所以電磁砲的戰力防護、保存非常重要。
