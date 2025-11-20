日媒嗆「擊沉福建號」 退將點出中日戰力落差：日本哪來底氣講狂妄大話

中日關係近期因日本首相高市早苗「台灣有事」的言論而升高緊張，北京隨後祭出一系列報復措施，不過，日本社會多數民眾認同高市的發言，並支持增加防衛預算。日本《產經新聞》甚至報導，若中國航母「福建號」試圖阻止美軍介入台海，日本防衛省將與美軍合作，用電磁砲擊沉福建艦。對此，前空軍副司令張延廷直言，日本的電磁砲可能第一個就被摧毀。退役陸軍少將栗正傑也指出，日本軍事力量在過去80年間受限，「有什麼底氣講狂妄大話？」

日本首相高市早苗日前公開表示，一旦「台灣有事」，日本將行使集體自衛權，引發中國強烈不滿，批評日本介入台海問題並提出抗議。（資料照，美聯社）

福建艦戰力大不同於遼寧、山東艦

張延廷在節目《頭條開講》表示，福建號的戰力已逐漸成形，由於航母從滑跳起飛改採電磁彈射，起飛速度更快、效率更高，能快速形成戰力。其次，它具備組合戰力，也就是整合戰力，殲-35起飛、殲-15電磁彈射起飛、空警-600起飛，能組成系統化戰力。

張延廷指出，加上電子戰負責施壓，匿蹤戰機負責踹門，三角就出來了。把複雜的電子反應做出電子戰施壓，空軍去攻擊，空警-600掌握海空所有動態，470公里半徑內所有動態都清楚。這整個就跟以前的遼寧艦、山東艦不一樣了。

福建艦非單打獨鬥 殲-16、殲-20戰機協同作戰

張延廷提到，雖然日本也展示了電磁砲，但未來戰爭關鍵在於戰力防護是否完善。中國的福建艦航母不會單打獨鬥，它會與陸機機場起飛的殲-16、殲-20戰機配合作戰。

「日本的戰力防護做得好不好？搞不好電磁砲第一個就被摧毀！」張延廷直言，中方可能會先以空中壓制，保護航空母艦，派出殲-20戰機，甚至是無偵-7、無偵-8等無人機先行攻擊，「是被無人機解決，還是被有人機解決！」他強調，電磁砲的戰力防護與保存極為重要。

張廷廷說明，中國的福建艦不會單打獨鬥，它會與殲-16（見圖）、殲-20戰機配合作戰。（資料照，中國軍網）

批日本不自量力栗正傑：中國軍事近年飛躍式成長

栗正傑也在節目《新聞大白話》批判，「日本真是不自量力，它跟我們台灣都一樣，這兩個地方都犯了軍事上一個盲點，就是把解放軍認為是2000年以前解放軍的實力，甚至日本還停留在甲午海戰時，日本對付中國所向無敵的觀念，日本不曉得這幾年中國軍事上已經飛躍式成長。尤其日本軍事上被閹割80年之年，你有什麼底氣講狂妄大話。」

