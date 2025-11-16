日媒想擊沉福建號？張延廷驚爆關鍵：有那麼簡單嗎

有日本媒體揚言稱，一旦中國大陸航母福建號在台灣地區展開軍事行動，日本自衛隊應配合美軍優先擊沉福建號。前空軍副司令張延廷表示，要擊沉福建號有那麼簡單嗎？如果福建號是在第一島鏈以內，要想想看從陸基飛出來的大量飛機，還有各個軍港出來的軍艦，對福建號會形成護衛圈，怎麼能擊沉福建號？

針對有日媒揚言稱擊沉福建號？張延廷16日在《中天辣晚報》節目中表示，這應該是由美國來決定，而不是由日本去指揮美國，現在指揮權在美國手上，不是在日本手上，日本怎可以越俎代庖。

張延廷接著表示，擊沉福建號有那麼簡單嗎？他認為不是那麼單純，因為中國大陸在第一島鏈有內陸機場，戰機直接起飛。不管是東海、巴士海峽或者是其他地區，都有這些陸基式的空軍護航。

張延廷更指出，福建號不是一艘跑出去，而是整個航母打擊群，也包括從裡面飛出來的轟炸機、殲擊機，配合航空母艦，對海上目標做打擊，所以要擊沉福建號，好像是很單純的單打獨鬥、好像中國大陸沒有任何反擊能力？況且這個作戰指揮權並不在日本手上，而是在美國手上，日本人講這種話，就不對了。

張延廷認為，如果福建號在第二島鏈孤軍作戰，對福建號的危害比較大，因為畢竟是在第二島鏈。但如果在第一島鏈以內，若想要擊沉福建號，要想想看從陸基飛出來的大量飛機，還有各個軍港出來的軍艦，會對福建號形成護衛圈，你要怎麼去穿破打福建號？

張延廷覺得，如果在軍事上很輕敵，會是敗象的開始 ，就會沒有辦法很縝密、很大膽、很謹慎的去做這方面的作戰計畫。以為對方不堪一擊 ，往往會大意失荊州，這在戰史上也屢見不鮮。

