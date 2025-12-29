日媒指中共介選造「韓流」吳音寧：我深有所感 他諷：日媒變綠營側翼？

吳音寧批韓國瑜扯別的共諜人物，「戲偶也不見得認識操偶師啊！」 圖：取自吳音寧臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 日媒報導指，解放軍與北京沃民高新科技合作，疑似欲透過建立輿情分析系統，干擾2018年的高雄市長選舉。對此，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧直言，作為韓擔綱演出的那齣賣菜郎鬥爭戲碼裡的對照組一角，她真的深有所感；政治工作者周軒嘲諷，日媒又要變綠營側翼？

日本《讀賣新聞》報導指，中共解放軍與北京「沃民高新科技」公司疑似聯手，計畫在2018年高雄市長選舉前，建置輿情分析系統，企圖干預台灣選舉；曝光的錄音檔並暗示，已準備2000萬元人民幣（約新台幣9000萬元）資金。

針對媒體爆料，當時為高雄市長候選人的立法院長韓國瑜28日指稱，抹紅、抹黑、抹臭，既廉價又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。從向澳洲政府自首的王立強間諜案、到向心夫妻涉國安案遭限制出境，以及這兩天新聞影射過的共諜人物，他根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？

吳音寧28日發文表示，日媒報導，2018年中共介選操弄出「韓流」，助韓國瑜當選之事，曝光的錄音檔內容裡，中共解放軍官員和北京網路科技公司負責人，清清楚楚的討論著，如何匯款介選才不會被發現，但韓國瑜對此事的回應，完全迴避，不敢面對。

吳音寧批評，韓國瑜扯別的共諜人物，說不認識，「不認識其他共諜人物，能代表什麼？戲偶也不見得認識操偶師啊！」；再者，韓把2018年的介選，嫁接到2024年，扭曲為「若真有中共介入選舉，今日主政者就不會是當今聖上了」，韓可能忘了，當年正因為被打造出的「賣菜郎」的劇本，活靈活現，才讓韓打敗當時的陳其邁，當選高雄市長。

回顧2018年，吳音寧直言，「作為韓國瑜擔綱演出的那齣賣菜郎鬥爭戲碼裡的對照組一角，我真的深有所感」，如今，身為立法院長的韓，難道不需要對中共介選，說清楚講明白嗎？

此外，周軒也發文嘲諷，讀賣新聞看起來要變「綠營側翼」的時間快到了，27日任何一家的相關報導中，沒有一家指控韓國瑜有涉入其中。

