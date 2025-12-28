日媒指中共介選 韓國瑜：抹紅抹黑既廉價又拙劣

（中央社記者劉冠廷台北28日電）日媒報導指，解放軍與北京沃民高新科技合作，疑似欲透過建立輿情分析系統，干擾2018年的高雄市長選舉。當時為高雄市長候選人的立法院長韓國瑜今天說，抹紅、抹黑、抹臭，既廉價又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。

日本讀賣新聞報導指，中共解放軍與北京「沃民高新科技」公司疑似聯手，計畫在2018年高雄市長選舉前，建置輿情分析系統，企圖干預台灣選舉；曝光的錄音檔顯示，帶有中國口音男子談及當年韓國瑜的市長選情，並暗示已準備2000萬元人民幣資金。

韓國瑜今天透過臉書表示，抹紅、抹黑、抹臭，既廉價又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。從向澳洲政府自首的王立強間諜案、到向心夫妻涉國安案遭限制出境，以及這兩天新聞影射過的共諜人物，他根本完全不認識。

韓國瑜說，若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上。

韓國瑜表示，選前繪聲繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡，台灣的民主，是人民一票一票，親自投出來的決定。2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。

此外，國民黨主席鄭麗文下午受訪時也說，一個來路不明的錄音，無法求證、沒有任何證據，就可以如此大張旗鼓的帶風向、進行認知作戰，這背後用心非常歹毒，作法非常粗暴；但她對台灣的選民、台灣的民主深具信心。

鄭麗文表示，現在人工智慧（AI）大數據非常發達，台灣有很多厲害的公司，都可以做出這類東西，且還有民進黨長期簽約合作的廠商，這不是祕密、不需要裝神弄鬼，扣紅帽子，非常不可取。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1141228