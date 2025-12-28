日媒指解放軍砸近億介入2018高雄市長選舉 鄭麗文斥粗暴帶風向：民進黨也有長期簽約合作廠商

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

日本《讀賣新聞》報導指，暗網上流出3段疑似中國解放軍內部會議的錄音檔，內容涉中共以「軍民合作」方式介入2018年台灣高雄市長選舉，要推升當時國民黨候選人韓國瑜聲勢，掀起韓流；解放軍「56所」還砸下2000萬人民幣（約9000萬新台幣）助攻，甚至規劃未來「搜控」（搜尋掌控）台灣1000萬個帳號，被韓國瑜痛批「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣！」國民黨主席鄭麗文今（28）日也表示，台灣很多公司都能做到報導所述的績效，還有民進黨長期簽約合作廠商，大家都知道。

日媒指解放軍砸近億介入2018高雄市長選舉，國民黨主席鄭麗文斥粗暴帶風向，並指民進黨也有長期簽約合作廠商。（圖／韓國瑜臉書）

《鏡週刊》引述報導指出，流出的3段錄音，記錄解放軍戰略支援部隊某位丁姓處長與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥的談話內容。齊中祥還透露，沃民公司已在台灣社群平台中「搜控（搜尋掌控）」約600萬個臉書帳號，下一步計畫將規模擴大至1000萬個，作為資訊蒐集與輿論擴張的節點。

鄭麗文今日參加連胡會20週年紀念座談會活動時表示，來路不明的錄音，無法求證，也沒有任何證據，如此大張旗鼓帶風向、認知作戰，背後用心非常歹毒，做法非常粗暴。

鄭麗文表示，民進黨見獵心喜、加油添醋，這不是好現象；她也認為，現在AI大數據非常發達，台灣有很多厲害公司，都可以做出他們所描述的業績、功能，還有民進黨長期簽約合作的廠商，大家都知道，又不是秘密，不需要在那邊裝神弄鬼、帶風向，批民進黨只剩賣芒果乾、扣紅帽子，非常不可取。

