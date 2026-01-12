日媒指高市首相擬「開議即解散」眾院 李逸洋：提前改選跡象漸趨明朗

2025年7月外交部長林佳龍訪問東京時合照。前排右1為官房長官木原稔，是高市首相最信任的左右手；前排左2為日華議員懇談會會長、自民黨選舉對策委員會委員長古屋圭司。 圖：取自李逸洋臉書

[Newtalk新聞] 我駐日代表李逸洋今天在臉書發文指出，日本政壇近期盛傳，首相高市早苗將於1月23日通常國會開議日解散眾議院、提前改選，雖然高市本人尚未正式宣布或證實，但多項跡象顯示，相關安排幾乎已成定局。

李逸洋引述《讀賣新聞》獨家報導指出，相關消息並非臆測，而是執政黨高層刻意對外透露。與自民黨組成執政聯盟的維新會黨魁吉村洋文也表示，「感覺政治將邁入下一個階段」，對眾院解散傳聞並不意外，甚至認為「解散不會太遠」。

多個在野黨黨魁則一致批評「開議即解散」恐導致新年度預算案難以在2025會計年度內完成審議，形成「政治空白」。不過，各黨也坦言，已做好心理準備，將迎接可能到來的選戰。消息曝光後，總務省也已通知各都道府縣與市町村自治體，著手進行選舉與投票準備。

李逸洋指出，高市首相自去年10月21日就任以來，民調支持率始終維持約7成。日本新聞網（JNN）最新民調顯示，高市內閣支持率較上月增加2.3個百分點，升至78.1%，仍處於通常可維持3至6個月的高支持蜜月期。

過去不少評論認為，待3月31日完成新年度預算案審議後再解散國會，較符合政治穩定考量，尤其多項物價高漲對策及所得稅起徵點調整仍有待落實。但李逸洋分析，從另一角度看，自民與維新組成的執政聯盟在眾院僅勉強過半，參院席次亦不足，使政策推動須不斷妥協，高市首相主張的「積極財政」與「強韌經濟」難以完整施展。

他進一步指出，日本當前面臨嚴峻外在挑戰，包括中國近期擴大經濟脅迫、限制軍民兩用物資出口，以及即將到來的美日互動變數，高市首相需要更強大的政治能量與執政基礎因應。

至於選舉目標，李逸洋認為，外界以恢復自民黨至256席作為勝敗標準屬於「高標」，在當前內外壓力下，自民黨若能在眾院取得233席、單獨過半的「中標」，已屬務實成果，也可望改善目前執政聯盟僅勉強過半的困境，為後續擴大執政合作奠定基礎。

