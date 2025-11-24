日媒指G20曝陸日裂痕 美駐日大使挺盟友

結束南非G20峰會行程的日本首相高市早苗表示，此行未與大陸國務院總理李強有任何接觸。日媒指出，國家領導人未能對話，讓陷入緊張的關係短期內似乎難以改善。不過，《讀賣新聞》民調顯示，高市早苗因其有效的財政政策，支持率仍居高不下。

根據《NHK》等媒體報導，對於高市早苗未與李強有接觸，日本外務省幹部表示，雖然對話很困難，但仍試圖尋找包含短暫寒暄在內的非正式接觸機會，能為改善兩國關係提供起點。同時，大陸停止進口日本水產品，並持續向國際社會批判日本，日方有必要呼籲大陸保持冷靜應對。

《時事通訊社》指出，本次峰會凸顯雙方裂痕之深，緩和緊張的機會遠離，對高市而言也是一大打擊。大陸與日本關係持續惡化，目前尚無明確解決方案來緩和這種緊張局勢，預料對立將長期化。

不過，美國保守派智庫「哈德遜研究所」日本部長韋恩斯坦23日接受該通訊社專訪，對於大陸採取強硬反擊，他認為其目的是想將日本「芬蘭化」，強調要求高市讓步並不合理，這是就日本安保戰略方向的更廣泛討論，日本雖處於艱難的局面，但不能退縮。

對於美國政府的態度，他指出，美國政府可能希望雙方能平息風波，但他不這麼認為。因為陸美正進行貿易談判，川普總統希望與大陸舉行領袖會談，所以第一步應由眾議院和參議院議員發表支持日本的強烈聲明，之後政府聲明跟進。

日本防衛大臣小泉進次郎24日於X發文，指與美國駐日大使葛拉斯共進早餐，確認雙方各自需要採取哪些措施來進一步加強日美同盟的威懾和應對能力。

葛拉斯也轉發小泉的貼文，表示「美日同盟的行動從未停止。美國始終堅定支持我們在印太地區最重要的盟友。」