日媒揚言有能力擊沉福建艦 陸國防部：痴人說夢、不自量力

針對有媒體質疑大陸福建艦無法同時起降多架戰機；美海軍前上校甚至公開表示，福建艦作戰能力相當於美國尼米茲號航母的60%左右。對此，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌表示，福建艦的戰鬥力如何，我們會用事實來說話，對於有關這種「酸葡萄」言論，我不予置評。此外，日媒宣稱日本和美國軍隊有能力擊沉福建艦，蔣斌表示，痴人說夢，不自量力。

大陸國防部27日下午舉行例行記者會。有媒體詢問，針對有外媒炒作福建艦無法同時起降多架戰機，美國海軍前上校甚至公開對媒體宣稱，福建艦的作戰能力相當於美國尼米茲號航母的60%左右。蔣斌表示，福建艦的戰鬥力如何，我們會用事實來說話，對於有關這種「酸葡萄」言論，我不予置評。

此外，有日本媒體報導，日本自衛隊內部人員聲稱如果福建艦在台灣海峽採取軍事行動，日本和美國軍隊將有能力擊沉它。蔣斌對此回應表示，對於這樣的言論，我有一句話回應：痴人說夢，不自量力。

此前，《德國之聲》25日引述《世界報》報導，稱大陸第三艘航母福建艦具「致命瑕疵」。《世界報》認為，福建艦儘管體積龐大，卻無法保障多架戰機同時起降，其起降量僅能達到美國同等航母的一半左右，再加上經驗不足，短期內仍難以成為抗衡美國海軍的力量。10月底時，美國兩名前航母軍官也曾認為，福建艦在艦載機起降效率上可能只有美國服役50年的尼米茲號航母的六成左右，成為作戰上的明顯限制。

