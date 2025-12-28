日媒揭中共介選音檔 韓國瑜怒嗆拙劣抹紅：羞辱台灣民主

政治中心／劉宇鈞報導

日本《讀賣新聞》報導稱，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉，內容更出現人聲錄音證據。對此，韓國瑜今（28）日表示，這兩天新聞影射過的共諜人物，他根本完全不認識，這些抹黑抹紅既廉價又拙劣，羞辱台灣民主。

相關音檔內容為解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長，在2018年與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥討論對台介選業務，當中明確指出，解放軍已撥款2000萬人民幣給「戰略支援部隊」下屬「56所」(中國人民解放軍網絡空間部隊第五十六研究所：對外名稱為「江南計算機研究所」 )，將向沃民公司採購一套「輿情情緒分析系統」，希望能藉此系統提供預測、操縱台灣2018年高雄市長選舉。

韓國瑜今日發文說，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？

韓國瑜指出，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡，台灣的民主是人民一票一票，親自投出來的決定，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。

韓國瑜強調，「為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒」。

