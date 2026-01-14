日媒揭中共相關企業運用MICE策略 企圖收買自衛隊用地

馬毛島位於日本西南諸島的東端 圖：取自維基百科 by 663highland, CC BY 2.5

[Newtalk新聞] 日本高市早苗政府此際嚴查外國人不法行徑，敏感設施周邊土地取得問題也成為重點之一。《東洋經濟》稍早揭露與中國共產黨有關的企業曾經試圖運用「老鼠策略」（MICE，金錢［Money］、意識形態［Ideology］、妥協（Compromise，特別是美人計）、自我［Ego］），試圖拉攏擁有馬毛島產權的日本建築公司，並設圈套引誘當時的日本閣員。

報導指出，西南諸島被視為日本國家安全的「防線」，從鹿兒島南部一直延伸到靠近台灣的與那國島，全長約1200公里。在群島的東端是無人居住的馬毛島。從地理位置來看，馬毛島是重要的安全地點，目前新的自衛隊基地正在快速建造中。

《東洋經濟》的調查顯示，一家總部位於東京、擁有馬毛島產權的建築公司幾年前與日本政府針對島嶼國有化問題進行談判​​之際，多家中國公司曾與島主接洽，提出貸款和土地購買方案。

2018年秋季，一家中國房地產公司聯繫了馬毛島島的島主，詢問購買山中湖畔別墅的事宜，並邀請公司代表赴華招待。後來，當中國代表訪問日本並在山中湖畔一家酒店用餐時，他們透露：「實際上，我對馬毛島的土地比對山中湖更感興趣。」

報導指出，這似乎是中國共產黨在幕後策劃的行動。在類似情況下，最好將中國企業視為共產黨的臂膀。考慮到他們的策略，他們最初讓中國人對山中湖的土地產生了虛假的興趣。他們甚至邀請中國人來中國吃飯喝酒。這是一種統一戰線策略。他們先讓中國人放鬆警惕，然後逐步升級行動。

報導指出，中方在與這家私人公司接觸幾次後就提出這個問題，是因為他們對日本政府的行動感到不耐煩。這似乎是中方一種過於強硬的做法。如果他們有足夠的財力，完全可以以高價買下山中湖畔的土地，從而先讓馬毛島的所有者公司獲得一定的利益。

中方用盡「老鼠策略」手段來拉近與日方的距離。這種緊迫盯人的態度，讓擁有馬毛島產權的公司非常謹慎。報導指出，日方某種程度上似乎是憑藉個人直覺才得以脫身。

不到一年後，2019年夏天，另一家其實是共產黨政府的「錢包」的中國A公司高層又聯繫了馬毛島的所有者（所有者公司的代表出示了他們從據信是A公司和B公司高管的人那裡收到的名片）。

A公司是一家規模龐大的中國基金。它實際上是政府的「手、腳和錢包」。 2019年，日本政府對毛島的國有化談判進入了關鍵階段，美國也敦促日本政府加快國有化進程。

日本前環境大臣原田義昭指出，馬毛島的原地主立石勲當時面臨多起貸款和借貸問題，導致馬毛島的土地被抵押，而且他們似乎還在干預政府與馬毛島的買賣談判。

2019年夏天，立石勲突然打電話給時任環境大臣的原田義昭，表示自己人在上海，有中國公司找他，希望他把土地賣給他們並提供投資。

原田義昭回憶，立石勲經營的公司當時正四處借貸，資金周轉困難。

原田義昭當時說服立石勲，不要將馬毛島的土地賣給中國的企業。中國公司還特別邀宴原田義昭，但被後者拒絕。

原田義昭指出，後來馬毛島國有化，成為自衛隊基地，美國政府比任何人都更樂見其成。

