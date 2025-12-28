日媒揭中共運用AI操縱不實輿論

記者潘紀加／綜合報導

日本《讀賣新聞》27日引述美國學術機構最新資訊，示警中共當局正研擬擴大運用生成式人工智慧（AI）技術，藉此操縱不實社會輿論、介入選舉過程；由於我國將於2026與2028年陸續舉行地方首長與總統大選，報導也呼籲各方加強防備相關威脅。

報導指出，美國范德比大學（Vanderbilt University）國家安全研究所近日取得中國大陸科技公司「中科天璣」內部文件，顯示其正持續鎖定美「中」關係、我國與香港輿情，提供資料分析、評估預判與引導輿論技術；其首先監控網路空間與具影響力人士，解析價值觀、語言與心理價值；之後則運用AI模擬建立虛擬帳號，模仿言行塑造假輿論，接著再透過社群平臺散播、煽動特定族群，意圖影響選戰發展。

報導分析，鑑於AI技術日新月異，使社會大眾難以辨別網路虛擬人物及各式訊息真實性，恐因面臨假訊息推波助瀾而加劇社會對立，因此，我國陸委會也於本月初召開諮詢會議討論，針對類似威脅宣示加強打擊網路假訊息威脅，持續精進社會媒體識讀能力。

中共持續利用AI塑造網路輿論，介入我國及歐美等民主國家選舉。（達志影／路透社資料照片）