日媒揭中共3音檔介選！點名「2018韓流」 韓國瑜駁：太看輕台灣人

立法院長韓國瑜。（資料照）

日媒《讀賣新聞》昨（27日）報導揭露，據美方取得資料顯示，中國試圖透過AI技術引導輿論介選，暗網流出3段音檔，內容直指中共神秘「56所」聯手北京科技公司，砸千萬人民幣預算運作「輿情情緒分析系統」，報導另還舉例立法院長韓國瑜2018競選高雄市長「韓流」為例，對此，韓國瑜今（28日）回應。

韓國瑜今（28日）指出，「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣！卻是轉移執政不利的好方法」，他強調，完全不認識王立強、向心夫妻，以及這兩天報導影射過的共諜人物，他還開酸稱，「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」

韓國瑜還以7言絕句痛批，「選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡」，他表示，台灣民主是人民一票一票投出來的決定，他認為，2000萬人民幣就能動搖台灣人民投票意志，「太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主」，同時呼籲，為政者，民為貴、社稷次之、君為輕，順序千萬別顛倒。

2018年韓國瑜憑著一股「韓流」聲勢，從北農總經理、國民黨主席落選人搖身一變，將民進黨執政長達近20年的高雄拿下，還一度挑戰總統大選，成為國民黨內領導人物；據《鏡週刊》調查，「韓流」當時以異常聲量在社群媒體竄起，非首次引起外媒注意，美國外交政策（Foreign Policy）2019年6月就曾分析，韓流崛起背後黑手是中共網軍，如今3個音檔曝光，形同印證外交政策當時解析。





