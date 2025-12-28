日媒揭中國介選「錄音暗網流出」2018韓流被點名！韓國瑜回應了

政治中心／綜合報導

2018年高雄市長選舉期間，當時代表國民黨參選的韓國瑜聲量快速攀升，掀起外界所稱的「韓流」現象。不過日本媒體《讀賣新聞》近日披露，近期暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。對此，現任立法院長韓國瑜今（28日）透過社群平台回應，嚴詞批評相關指控是刻意抹紅、抹黑。





民進黨立委林楚茵（左）對此則表示，相關揭露內容與美國《外交政策》（Foreign Policy）早在6年前提出的警告不謀而合，顯示中共早已將台灣選舉視為重點滲透目標。（圖／民視資料照）

日本媒體《讀賣新聞》近日報導指出，暗網流傳3段音檔，內容為中共解放軍與民間企業之間的私下對話，討論如何介入2018年高雄市長選舉，藉此推升韓國瑜所引發的「韓流」聲勢。錄音內容提到，解放軍「56所」擬投入2000萬人民幣資金協助相關操作，並規劃未來對台灣約1000萬個帳號進行掌控，藉由影響輿論方式介入選舉；此外《鏡週刊》也揭露相關細節，指錄音涉及中共解放軍一名「丁姓處長」，以及北京「沃民高新科技」負責人齊中祥，雙方對話中還提及規劃約2000萬人民幣（折合新台幣約9000萬元）的介選經費

民進黨立委林楚茵對此則表示，相關揭露內容與美國《外交政策》（Foreign Policy）早在6年前提出的警告不謀而合，顯示中共早已將台灣選舉視為重點滲透目標。她指出，從2018年高雄市長選舉，到近期國民黨主席相關政治動態，都可看見中共進行系統性操作的跡象，國民黨反而在其中成為紅色滲透下的受益者。林楚茵質疑，部分原本聲量有限的政治人物，為何能在短時間內迅速竄起，所謂的輿論「造浪」並非源自台灣社會的真實民意，而是透過假帳號、假聲勢進行操控，意圖誤導選民判斷、衝擊民主制度。





立法院長韓國瑜今（28日）透過臉書發文回應。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）









針對日媒《讀賣新聞》與《鏡週刊》接連揭露中國解放軍疑似介入2018年高雄市長選舉、並影射「韓流」與中共操作有關，立法院長韓國瑜今（28日）透過臉書發文回應，稱相關說法是「抹紅、抹黑、抹臭」，形容手法既廉價又拙劣，卻成為轉移執政不利的方便工具。韓國瑜表示，從過去的王立強案、向心夫妻，到近日新聞中影射的所謂共諜人物，他本人「完全不認識」，也與相關人士毫無關聯。韓國瑜表示，若真如報導所稱，中共曾介入選舉並按照「活靈活現的劇本」發展，那麼今日主政者又怎會是現任執政團隊，質疑相關指控的合理性。韓國瑜強調，台灣的民主制度，是人民一票一票親自投出的選擇，不可能被所謂「2000萬人民幣」左右投票意志，相關說法不僅看輕台灣人民，更是對台灣民主的羞辱。









