日媒曝台積電熊本二廠3奈米量產計畫

▲有日媒報導，台積電將展開在日本熊本二廠量產3奈米晶片的計畫。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本《讀賣新聞》5日報導指出，台積電已敲定在日本熊本二廠量產3奈米晶片的計畫，將向日本首相高市早苗匯報，而隨著技術製程升級，投資規模也將達到170億美元，折合新台幣約5377億。

《讀賣新聞》引述政府知情人士透露，台積電最初計畫在熊本二廠生產6至12奈米的晶片，現在將與日本經濟產業省商討調整計畫，台積電高層預計今（5日）到訪首相官邸，親自向高市早苗報告相關事宜。

一般而言，半導體尺寸越小，處理大量資料的速度就越快，3奈米晶片可用於AI資料中心、自動駕駛、機器人等領域，目前日本還沒有可以生產這一製程的工廠。

當前，全球能生產10奈米以下微型半導體的工廠，主要集中在台灣和美國，高市政府承諾將投資重點放在半導體、AI和數位技術等領域，並透過補貼和其他手段，吸引更多廠商落腳日本。

報導指出，早在2024年，日本政府就決定為台積電熊本二廠提供高達7320億日圓的補貼，因為台積電對於大幅提升日本半導體製造能力「意義重大」。此外，半導體工廠的選址也能為地區創造大量就業機會和經濟連鎖效應，成為「產業聚落」的核心，是推動區域振興措施的戰略支柱之一。

報導也提到，日本近年致力於重振本土半導體產業，總部位於日本東京都千代田區的半導體製造商Rapidus，其目標是2027年開始，要在北海道量產2奈米晶片，不過日本政府認為，2奈米和3奈米製程分別應用在不同領域，所以兩者不會構成市場競爭。

原文連結：熊本で国内初の３ナノ半導体量産計画、ＴＳＭＣが高市首相に伝達へ

