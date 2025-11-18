日媒曝太子集團在日成立三企業！ 董座陳志藏身東京豪宅

社會中心／綜合報導

跨國詐騙集團"太子集團"，現在成了許多國家緊盯的制裁對象！根據日本平面媒體報導，太子集團不只在台灣洗錢超過45億元，在日本也成立至少三家關係企業，表面上是不動產相關公司，很可能也是洗錢的據點，而太子集團的董事長陳志，也被爆出，在東京的高級住宅區置產藏身。

跨國詐騙集團太子集團在台據點一一被起底搜查，斥資大手筆租下台北101兩層樓；更坐擁台北大安豪宅和平大苑11戶，被查扣動產、不動產總金額高達45億元，現在傳出太子集團也早就將觸手伸進日本，成立至少三家關係企業。

太子集團成立的分公司，分別是東京澀谷的日本太子，還有東京千代田區的日本鼎沙投資開發，以及一間無從得知地點及公司名稱，這三間由太子集團成立的公司表面做不動產買賣，但實際恐怕已經成為海外洗錢據點，而太子集團關鍵人物董事長陳志也被爆出早就逃亡日本，在東京北青山高級住宅區置產藏身。而跨國犯罪的陳志，也成為各國想要緝捕的目標。

非本案律師 何孟臨：「今天這個人同樣在國外，受有追訴的狀況下，這時候牽扯到的就是兩國之間，有沒有引渡條款適用，以及有沒有司法互助的問題。」

就在大家都在找太子集團董事長陳志的同時，有知情人士指出陳志只是太子集團人頭，整個集團背後有七大股東，其中包含台灣人和一群福建幫成員，但由於福建幫成員早已取得多國護照，因此這七人的身分可說來自世界各地。而太子集團的案件，不僅檢警關切，也被藍軍拿來攻訐執政黨。





立委(民) 林沛祥：「我們從太子集團的案子就發現它這不是個案，而是慢慢變成可怕的通案，防詐措施只是讓良民寸步難行，這場戰爭到底是打誰。」

立委(國) 陳培瑜：「院長已經交辦該辦就辦、該查就查，我們也看到不管是165專線，或者是內政部相關的人力，或相關的法案其實都有持續在推進。」

與中國主席習近平關係緊密的福建幫，和太子集團靠著灰色產業進帳讓口袋深不見底！現在背後黑手恐怕不只陳志一人，全球都在緊盯這個跨國詐騙集團的一舉一動。

