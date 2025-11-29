日媒曝軟銀擊敗道奇.火腿 「端3年3億大約」搶下徐若熙

味全龍強投「龍之子」徐若熙季後提出海外自由球員，多支美、日職球隊表達出高度興趣，現在傳出，福岡軟銀鷹以3年超過10億日圓（約1.9億新台幣）的大約，爭取到徐若熙的加盟，也有報導指出，這份合約價碼達到15億日圓（約3億新台幣）。

根據日媒《日刊體育》報導，軟銀28日宣布簽下25歲的徐若熙，擊敗洛杉磯道奇、日本火腿鬥士對等多支美、日職球隊，成功簽下這位球速高達158公里、2023年台灣大賽的MVP。

軟銀本季剛奪下日本職棒總冠軍賽，報導指出，陣中33歲投手有原航平的合約即將到期、35歲投手東濱恭平也行使自由球員權利，球隊急需加強先發投手陣容，因此，透過爭取「台灣王牌投手」徐若熙，開啟首輪補強，力拚在2026賽季達成聯盟冠軍三連冠和總冠軍連霸志業。《西日本新聞》也指出，徐若熙即將加盟軟銀鷹隊，準備簽下一份為期3年、價值15億日圓的合約。

