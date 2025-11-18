日媒曝高市早苗擬參拜靖國神社！循安倍舊例

▲已經跌至谷底的中日外交關係恐將迎來另一枚震撼彈，有日本媒體披露，高市早苗擬在12月26日參拜靖國神社。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起北京不滿，中日關係幾近跌至谷底。且中日外交關係恐將迎來另一枚震撼彈，有日本媒體披露，高市早苗擬在12月26日參拜靖國神社，前首相安倍晉三曾在2013年12月26日以首相身份參拜靖國神社，高市早苗若選在同一天參拜，繼承安倍衣缽的宣誓意味濃厚。

日媒《周刊郵報》報導，高市早苗在JNN民調中拿到82％的支持率，創下歷代第二高紀錄，展現超強氣勢的高市早苗可說迎來個人執政之路的完美開局。然而，高市早苗終究是少數執政，內政、外交課題堆積如山，政權的掌舵絕非易事。因此，一項足以鞏固支持度、但也可能招來強烈反彈的大膽計畫已悄然浮上檯面，那就是以首相身分參拜靖國神社。

目前日本國會議員已在流傳高市早苗將要參拜靖國神社的消息，最有可能的時間點就是12月26日。前首相安倍晉三，在他重返首相寶座滿一年的2013年12月26日那天參拜了靖國神社。當時，高市早苗被安倍提拔為日本自民黨首位女性政務調查會長，具有重要象徵意義。

時政評論家藤井嚴喜認為，「高市早苗應該會去參拜靖國神社」，藤井嚴喜表示，如果要去參拜，本應選在春季和秋季的例行大祭，但是任何時間只要想參拜都能去參拜，這才是參拜本來的意義。所以，高市早苗自許為安倍的繼承者，「選擇12月26日參拜也是完全有可能的」。

另一種可能性是循前首相小泉純一郎舊例，在元旦當天參拜靖國神社。無論選在哪一天，這都是相隔12年後再有日本首相參拜靖國神社。

時任安倍政府「影子首相」的今井尚哉扮演關鍵推手

被視為促成高市早苗參拜靖國神社的關鍵人物，是曾在安倍政府擔任總理首席秘書官兼首相輔佐官，擁有「影子首相」之稱的今井尚哉。高市早苗以「三顧茅廬」的待遇，延攬今井尚哉擔任核心幕僚，如今他被視為是高市早苗身邊最重要的智囊。

今井尚哉當年曾苦勸安倍不要去參拜靖國神社，但安倍堅持要去，結果參拜後引發美國、中國、韓國等國的不滿，導致日本方面必須努力處理後續外交工作。然而，有看法認為如今的國際形勢與安倍時期已然不同。美國國務卿盧比奧當年曾表態支持安倍參拜靖國神社，並對反對安倍參拜靖國神社的歐巴馬政府表達了批評之意。

對於高市早苗來說，川普政府似乎不會反對參拜靖國神社，況且，擁有今井尚哉這位曾經處理過相關外交損害控制的智囊在，高市早苗應可放心大膽地去參拜。且今井尚哉今年3月曾對參拜靖國神社一事指出，「就算因為參拜靖國神社而引發中國強烈的反彈，重要的是要讓對方認為『因為必須與這個人長期打交道，所以就算不情願，也只能和這個政權進行談判』。無論在談判現場說了什麼，對方都會看透你的底氣，質疑『你真的能讓國會支持嗎？』因此，如果政府具備能在國會推動議程的強大實力，那麼駐外使館的外交人員就能充滿自信地展開行動」。很顯然今井尚哉對參拜靖國神社的態度從當年的反對變成如今的支持。

高市早苗下一步或將提早解散國會

除了參拜靖國神社之外，自民黨內支持高市的議員們正在勸說她於明年1月提早解散國會，進行改選，以徹底解決少數政府的問題。有看法認為，為了穩定政權基礎確保在國會擁有過半席次，高市早苗希望將國民民主黨拉入聯合政府之中；但若這目標無法實現，那麼在高市早苗支持率正高的時候解散國會舉行大選，則是另一條道路。

當然，無論是參拜靖國神社或是解散國會都伴隨內政外交上許多風險，高市早苗會怎麼做，將成為日本政局的關鍵轉捩點。

