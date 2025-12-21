即時中心／徐子為報導



媒體《日本經濟新聞社》與《東京電視台》於19日至今（21）日進行民調，數據指出，高市早苗內閣的支持率為75%，與11月民調相同持平；「不支持」為數字則為18%，同樣也與11月依樣。這是高市內閣自10月組成以來，連3個月維持7成以上支持率。





根據該民調，日本民眾在支持內閣的理由中，排名第一是「人品值得信賴」（41%），第二是「具備領導力」（38%）。不支持的前2名原因是「人品不值得信賴」（34%）以及「缺乏國際觀」（30%）。



該民調也問受訪者「希望高市內閣優先處理的政策議題」，可複選回答。最多人答「物價對策」（50%），接著依序是「外交與安全保障」（31%）、「年金」（29%），及「經濟成長」（27％）。



政黨支持率方面，自民黨37%，較前月民調下降4%，與自民聯合執政的日本維新會支持率7%，上升2%。



在野陣營方面，國民民主黨支持率為9%（前月6%）、立憲民主黨為7%（前月6%）、參政黨為5%（前月7%）。沒有特定支持政黨的無黨派層為23%（前月22%）。



該民調由日經研究公司調查，執行時間為19至21日，是針對18歲以上男女進行隨機手機與市話電訪，取得916份有效回答，回答率40.1%。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／日媒最新民調：高市早苗內閣支持率75% 連3個月破7成

更多民視新聞報導

張文隨機殺人釀4死11傷 加護病房傷者最新狀況曝光

模仿犯？新竹驚傳「隨機攻擊」 警證實3人遇襲受傷

高鐵驚魂！女乘客稱「算出列車會爆炸」 下場出爐

