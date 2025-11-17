日媒民調：贊成「台灣有事動用集體自衛權」者 年輕右派者多

根據日本共同社針對日本首相高市早苗「台灣有事可動用集體自衛權」所做的民調，發現年輕一代，政治傾向右派者，較為支持高市的主張。

日本共同社針對日本首相高市早苗所稱，一旦台灣有事，日本將行使集體自衛權的說法，進行了最新民調，其中發現，30歲以下年輕群體，與40到50多歲的中年群體中，贊成派居多，分別占58.7%和52.1%；不過60歲以上群體，反對的比例則是52.5%，高於「贊成」的39.9%。

如果從性別來看，男性贊成派的比例是57.4%，反對派是38.5%；女性贊成派的比例是40.7%，反對派則是49.6%，顯示男女兩方對「集體自衛權」的正反意見比例，呈現逆轉態勢。

如果從黨派來看，贊成派的比例分別是自民黨58.3%、日本維新會64.7%、國民民主黨57.4%、參政黨80.7%。而最大在野黨「立憲民主黨」方面，反對派居多，占73.6%。公明黨也是反對派居多，占67.1%。