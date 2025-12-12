日媒民調：近4成受訪民眾 認日相高市早苗「台灣有事論」適當

據日本時事通信社所進行的最新民調，認為日本首相高市早苗「台灣有事論」發言適當的比例，高達近4成；而有二成五比例的受訪者，認為「不適當」。

日本「時事通信社」今（12）日公布一項最新民調，39.5%的日本民眾認為日本首相高市早苗之前所說的「台灣有事論」「適當」；而表示「不適當」的比例，佔25.4%；35.1%的受訪者，表示「無法判斷或不知道」。

高市早苗11月7日在國會會議上表示，中國大陸可能對台灣動武的情況，將構成日本的「存亡危機事態」，使日本得以行使集體自衛權。上述言論引發中國強烈反彈，兩國關係迅速降溫。

而如果進一步分析，那麼在高市內閣的支持者中，認為高市發言「恰當」的比例為53.7%，遠高於「不恰當」的17.1%。而不支持高市內閣的受訪者中，認為高市發言「恰當」的比例，占14.9%；認為「不恰當」的比例，高達66.9%。