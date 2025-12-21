日媒民調：高市內閣支持率維持75% 品行與領導力是主要原因

高市早苗的領導力讓其內閣的民調支持率維持在高點 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 《日本經濟新聞》稍早公布該媒體與東京電視台共同進行的最新民調，高市早苗內閣的支持率為75%，與11月的調查結果相當。支持內閣的首要原因是「品行可靠」（41%），其次是「領導力」（38%）。

《日本經濟新聞》與東京電視台於19日至21日進行了民意調查，採用隨機撥號（RDD）方式，對象是18歲及以上的男性和女性（包括手機用戶），共收到916份有效回覆，回覆率為40.1%。

結果顯示，高市早苗自內閣10月組成以來，支持率連續第三個月維持在70%左右。

廣告 廣告

日本央行在19日的貨幣政策會議上決定將政策利率上調至0.75%，為30年來的最高水準。當被問及對加息的看法時，55%的受訪者表示「贊成」，是「反對」者（26%）的兩倍以上。

受訪者被問及「您希望首相優先考慮哪些政策議題？」（多項選擇題）。最常見的答案是「通膨控制措施」，佔50%，其次是「外交和安全」（31%）和「退休金」（29%），「經濟成長」（27%）也引起關注。

自民黨的支持率為37%，比上次調查下降了4個百分點。日本維新黨的支持率上升了2個百分點，達到7%。

反對黨包括國民民主黨（9%，上次為6%）、立憲民主黨（7%，上次為6%）和參政黨（5%，上次為7%）。無黨派人士佔23%（上次為22%）。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本國民民主黨與自民黨稅改合作 向組成聯合政府邁進一步

京都特急列車撞上小客車、580名乘客疏散、汽車駕駛身亡