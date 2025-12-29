日媒爆中共砸9千萬介選！韓國瑜轟抹紅 周軒吐槽：沒人指控你有涉入

政治中心／黃韻璇報導

近日暗網流出中共介選錄音檔，內容討論操縱台灣2018年底高雄市長選舉（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

日本《讀賣新聞》報導曝光幾段音檔指出，中共解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長，在2018年與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥討論對台介選業務，當中明確指出，解放軍已撥款2000萬人民幣（約9000萬元新台幣），隔海操控台灣選情、買網軍造「韓國瑜效應」。對此，韓國瑜昨（28）日表示，這兩天新聞影射過的共諜人物，他根本完全不認識，這些抹黑抹紅既廉價又拙劣，羞辱台灣民主。然而政治工作者周軒就吐槽，稱「沒人指控你有涉入」。

這三段錄音檔中，第一段音檔對話顯示，丁姓處長與「沃民公司」負責人齊中祥討論，稱「56所」可在2018年底先獲得「戰略支援部隊」資金，針對「台灣地區」九合一選舉進行干預，初期預算500萬人民幣；若執行順利，將再投入1500萬人民幣，進行選情預測及干預。第二段錄音檔，丁處長在與齊中祥的對話中，宣稱將在2018年高雄市長選舉中，掌握精準情報信息。丁處長聲稱，希望藉由這次合作處理台灣九合一選舉，打響沃民公司的「輿情情緒分析系統」知名度，並驗證其干預台灣選舉的能力。而在第三段錄音檔中，齊中祥在對話中透露，最近關於台灣的「數據量」還會擴增，其公司已在台灣蒐集約600萬個臉書帳號，下一步將擴張至1000萬個以上。

韓國瑜28日發文駁斥，轟抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？韓國瑜指出，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡，台灣的民主是人民一票一票，親自投出來的決定，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。

政治工作者周軒就吐槽，《讀賣新聞》看起來要變「綠營側翼」的時間快到了，並吐槽韓國瑜「沒有任何一家的報導指控韓院長有涉入其中喔」。

