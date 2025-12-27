日媒爆中國AI介入台灣選舉手法 示警2026、2028大選悄滲透

記者蒲世芸／綜合報導

日本《讀賣新聞》27日報導，隨著台灣距離2026年九合一選舉，以及2028年總統大選腳步越來越近，恐有遭到中國生成式AI介入選舉的可能。報導提到，據近期在網路上流出的中國企業內部文件，發現中方疑正運用AI技術，散布真假難辨的資訊，試圖在不知不覺中影響社會氛圍。

日媒曝中國恐正利用AI操控台灣的輿論與選舉。（合成圖／翻攝自Pixabay）

日媒曝中國疑用AI介選

《讀賣新聞》指出，美國范德比大學（Vanderbilt University）國家安全研究所今年取得一份文件，並公開於網站上，提到這些資料疑似來自總部位於北京的大型資訊分析公司「中科天璣」。該文件約400頁，以簡報形式所製作，說明其內容為針對香港、台灣、美中問題等中共中央關切的議題，提供感知、分析情勢並「引導輿論」的技術。

廣告 廣告

根據文件內容，中科天璣的系統會先監控網路輿論，鎖定具有影響力的關鍵人物，再分析其心理傾向、價值觀，以及使用語言，甚至包含方言，接著透過AI生成頻率類似的虛構人物。

緊接著這些虛構的人物會以社群平台帳號的形式出現，不只單向投放資訊，還能進行自然對話，逐步對目標對象產生影響。台灣一名AI產業團體人士就直言，「隨著生成式AI技術進展，要分辨社群平台上的人物是真是假，幾乎已經變得不可能。」對此，中科天璣則是向《紐約時報》否認了相關報導內容。

日媒報導中指出，習近平不希望賴情德繼續連任。（圖／翻攝自X平台 @braidnshw）

北京被指意圖阻止賴清德連任

報導中提到，根據中國相關人士說法，中國國家主席習近平領導下的北京當局，被認為「不希望賴清德在2028年成功連任」。隨著2026年九合一選舉被視為前哨戰，外界預期，中國的輿論操作行動恐怕只會更加激烈。

事實上，中國介入台灣選舉的疑慮並非首次出現。2018年11月，高雄市長選舉中，當時的國民黨候選人韓國瑜（現任立法院長）逆勢勝選，就曾被質疑中國軍方相關機構可能透過輿論操作介入選情。

今年10月，網路上流出3段錄音檔，內容是兩名男子的對話。安全保障相關官員分析，對話雙方疑是，隸屬於中國解放軍戰略支援部隊的「第56研究所」處長，與北京情報分析企業負責人的對話。其中一名被認為是處長的人士在錄音中表示：「這場選舉非常重要，（韓國瑜）現在被說不會當選，但最後一定會當選。」另一名疑似企業負責人的男子則回應，「我們的『數據量』正在增加，台灣的臉書帳號大概有580萬到600萬個，我們要增加到1000萬。」

雖然對話中未直接提及「選舉介入」，但相關官員研判，這名處長顯示出希望由軍方主導，協助韓國瑜當選，並要求企業配合其意圖。錄音中也出現暗示，將為2018年九合一選舉及2020年總統大選，準備合計2,000萬元人民幣（約新台幣8千9百萬元）的工作資金。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

美對台軍售引爆中國憤怒！對美相關防務企業祭制裁 警告別跨越紅線

俄烏停火有望？澤倫斯基28日會晤川普 領土問題恐仍是最難喬定關卡

平安夜不平安！以警突襲海法派對 「抓走聖誕老人」引爆巴勒斯坦怒火

烏戰紅利入袋！北韓軍工「全面智慧化」 金正恩急令「飛彈產能翻倍」

