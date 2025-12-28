日媒爆中砸錢造「韓流」韓國瑜駁:主政者怎會是當今聖上

政治中心／綜合報導

近期有日媒指出，中國解放軍曾砸九千萬介選，協助韓國瑜當選，韓國瑜沉寂一天，今天發文批抹紅，還酸溜溜地說，如果中共介選，當今主政者怎會是當今聖上！但暗網流出3段音檔疑似解放軍驚爆助選內部，曾經的「罷韓四君子」尹立、張博洋呼籲，國安單位徹查到底。

2018年韓國瑜以黑馬之姿當選高雄市長、締造「韓流」，如今卻被日本讀賣新聞揭露，背後有紅色勢力插手，中國解放軍「56所」向企業尋求協助，疑似豪砸9千萬介選，還有3段音檔流出，事隔一天，韓國瑜才打破沉默發文駁斥。

解放軍九千萬砸錢造「韓流」 音檔流出？ 于北辰：可能分配不均

日媒接獲爆料，指當年的韓流背後有中國介入、暗中幫他造勢。(圖/民視新聞)

批抹紅、抹黑，強調這兩天影射過的共諜人物，自己完全不認識，更嗆真有中共介選，今日主政者怎會是當今聖上，2000萬人民幣就能動搖台灣人民投票意志，是羞辱民主。國民黨主席鄭麗文也幫腔。

韓國瑜發文強力駁斥，更嗆如果中國真有介選，怎麼現在總統是當今的聖上。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「沒有任何的證據，就可以如此大張旗鼓的帶風向，背後用心非常的歹毒，做法非常的粗暴。」

桃園市議員（無）于北辰：「當時所有的黨主席參選，都可以到各市黨部來演講，你知道他（韓國瑜）來才多少人，三四十人而已，不知道他是誰，主席選完之後他到高雄，當高雄市黨部的主委，報到當天，他就是在市黨部主委的房間，放了一張行軍床，就拍了張說我在這邊睡覺，我不回家了，光是那一張破百萬，當時我們覺得不可思議怎麼會呢，這麼多這個所謂的社群數據專家，沒有人分析得出韓國瑜現象，叫做奇怪，資料對話怎麼會出來，就是有些人分不均嘛。」

當年，韓國瑜從黨內邊緣人一下變選戰大熱門，竄起之快，網路聲量異常飆升，空戰更是鋪天蓋地，當時本就引發質疑，現在更有疑似介選音檔鐵證，曾發起罷免韓國瑜行動的尹立以及張博洋，就呼籲國安單位徹查到底。

高雄市議員張博洋：「明年會不會又再度的回頭，去影響台灣的選舉，我想我們的國安單位，都應該要來積極的介入調查，背後的資金，以及整個影響，台灣民主選舉的供應鏈，都把它給揪出來，讓我們的民主選舉，真正屬於台灣人民。」

中國介選爭議已經不是頭一回，日媒爆助攻「韓流」發威，滲透情事恐怕超乎想像。

