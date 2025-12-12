日媒爆山本由伸參戰經典賽！ 道奇日籍三本柱獨缺佐佐木朗希原因曝光

日媒爆山本由伸確定參加經典賽。（翻攝IG@yoshinobu__yamamoto）

MLB道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，宣布將披日本武士隊戰袍參加世界棒球經典賽（WBC），外界關注今年季後賽燃燒手臂的強投山本由伸是否也會參與，如今日媒爆球團點頭讓山本由伸參賽，日本隊再添超級戰將。

山本由伸是道奇今年奪冠最大功臣，G6先發的他「中0日」又在G7延長賽登板，最終道奇擊退藍鳥奪下2連霸，他也獲選世界大賽最有價值球員（MVP），可謂當之無愧。

球團點頭 山本將披日本武士隊戰袍

日前道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）談及此事時，坦言考量明年賽季需慎重考量，特別是山本。

《中日體育》報導，山本由伸對於參加經典賽表達意願，球團經考慮後決定尊重其意願，這也代表他將連2屆參加經典賽。

山本由伸道奇奪冠最大功臣之一。（翻攝IG@yoshinobu__yamamoto）

有關山本登板及投球數，將由日本武士隊與道奇隊共同商討，日本隊監督井端弘和日前曾說不考慮在美國才合流（8強），希望大谷和山本這2大戰力，能在日本就加入國家隊。

道奇日籍三本柱缺1？ 原因曝光

至於同隊的學弟佐佐木朗希，今年在賽季就因右肩夾擠加入60天傷兵名單，加上他在日職時期就較常受傷，儘管他季後賽從後援出發，有著優秀表現，但考量明年他預計重返先發輪值，球隊希望讓他自春訓起逐步調整。

