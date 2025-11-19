日媒爆料：自民黨缺乏對北京管道 踩到台灣問題「老虎尾巴」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論持續延燒，日方派外務省官員赴北京對話，但情勢並未和緩，日媒透露，這次「踩到台灣問題這條老虎尾巴」，而執政的自民黨內部缺乏對北京溝通管道，對立恐短期難解。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《朝日新聞》報導，日方派出外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，與大陸外交部亞洲局長劉勁松會談，但會談從上午談到下午，時間長達數小時，卻幾乎全程毫無交集，各說各話。

報導指出，高市在對中外交面臨的困難之一，是執政黨層級與中國大陸的溝通管道薄弱。現任自民黨執行部中，缺乏如前幹事長二階俊博、森山裕等側重對中關係的重量級人物，公明黨也已退出聯合執政。要在政府正式管道之外另闢溝通空間並非易事。

一名外務省官員透露，日本政府內部普遍認為，日方是「踩到了台灣問題這條老虎尾巴。現在恐怕是做什麼都無法奏效的時期」，日中對立可能將長期化。

此外，日媒《西日本新聞》引述多名日本政界與自民黨內部人士認為，曾在兩國關係中扮演「潤滑角色」的公明黨退出聯合政府後，對中溝通管道「明顯弱化」，是衝突升溫的重要原因之一。

報導指出，公明黨自1964年創黨以來即主張推動中日友好，被視為自民黨政權重要的「對中窗口」，例如2013年釣魚台局勢惡化之際，時任黨代表山口那津男曾訪陸並獲大陸國家主席習近平接見，為兩國降溫。一名公明黨議員無奈地說，「現在等於是『束縛被解開了』。如果我們還在政權內，不會讓局勢惡化到這種程度。」

