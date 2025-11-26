日媒爆日方早知川習通話 川普盛讚高市「聰明、強勢」

美國總統川普讚揚高市早苗非常聰明，非常強勢，並表示會是個好領袖。 圖 : 翻攝自日本首相官邸官網

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前因發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，並發動各項抵制行動。中國國家主席習近平24日深夜與美國總統川普通話後，隨即主動致電主動致電高市早苗，日媒報導，「日美通話」是川普主動提出。雖然川普對台灣問題沒表態，但稱讚高市早苗是強勢、聰明的好領袖。

本月 7 日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身分表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

由於高市堅持不收回「台灣有事論」，引發中日關係緊張，在此狀況下，川普與習近平通話後，又主動致電給高市早苗。儘管川普沒有對台灣問題進行明確表態，但相關通話引發各方對美日中關係關注。據悉，日本方面早已知川習通話，顯現美日協調良好。根據日經亞洲引述日本官員透露，日方在川習通話前就已知道美中正在進行通話安排，顯示美日雙方協調良好。

而美國媒體則指該通話是中國主動，原因是習近平急於讓高適早苗收回「台灣有事」的說法，試圖透過川普「約束日本」。不過中國外交部發言人毛寧卻稱，這次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。然而值得注意的是，這次北京方面主動表示是美方「發起」通話，而非過去慣用的中方「應約」通話說法。

美中領導人在台北時間24日深夜進行通話，川普隨後於隔日上午致電日本首相高適早苗。根據日本富士新聞網報導，這通美日通話是川普主動提出。

川普被記者問到與高市通話時，他表示：「我和高市有很棒的談話，跟她關係很好，和習近平也有很好的通話，我覺得地球那一端會好好的。」川普也特別讚揚高市早苗非常聰明，非常強勢，並表示會是個好領袖。

