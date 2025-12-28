日媒爆解放軍介選音檔「砸9000萬造出韓流」！韓國瑜怒了：那主政者怎會是當今聖上？

日媒《讀賣新聞》揭露中共解放軍「56所」與中企的對話錄音檔，其中對話疑介入台灣選舉，包括已準備共2000萬人民幣（約9000萬新台幣）資金，涉幫助立法院長韓國瑜在2018年當選高雄市長。對此，韓國瑜今（28）日在臉書發文回擊「抹紅、抹黑、抹臭既廉價又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法。」

韓國瑜嗆，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」

韓國瑜說，「選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡」，台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。

​韓國瑜表示，為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒。

