日媒爆解放軍砸錢助攻韓國瑜「韓流」 鄭麗文：民進黨扣紅帽子用心歹毒

日本《讀賣新聞》報導稱，立法院長韓國瑜2018年當選高雄市長，掀起的韓流風潮疑似為解放軍砸2000萬人民幣助攻出來的，韓國瑜對此透過臉書怒批「抹紅、抹黑既廉價又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法」，國民黨主席鄭麗文今（28）日下午出席胡會20周年研討會時也質疑，相關錄音來路不明卻大張旗鼓做認知作戰，背後用心非常歹毒，民進黨見沒有別招，只剩賣「芒果乾」、扣紅帽子，非常不可取。

鄭麗文指出，很遺憾一個來路不明的錄音，無法求證，沒有任何的證據，就如此大張旗鼓地帶風向、認知作戰，讓人覺得背後用心非常歹毒，做法非常粗暴。如今AI非常發達，也不需要如此大驚小怪，而台灣有許多公司都可以做出錄音中所描述的功能跟作用，而且還有民進黨長期簽約合作的廠商，這又不是秘密，不需要在那邊裝神弄鬼，也不需要在那邊帶風向。

鄭麗文強調，她對台灣選民、民主深具信心，不過民進黨見獵心喜，恨不得加油添醋不斷擴大，這不是一個好現象。民進黨就是沒有別的招數，只剩下賣「芒果乾」、扣紅帽子，非常不可取。

另外對於20年前的連胡會，鄭麗文則說，國民黨主席連戰與中國共產黨總書記胡錦濤會面是歷史性的創舉，在兩岸兵凶戰危的時刻，如果不是領導人的政治決心跟擔當，恐怕很難看到當年連胡會的成行，雖然有很多壓力、攻擊，但是也看到連胡會有非常豐碩的成就。

鄭麗文指出，20年前的連胡會奠定馬英九8年執政的兩岸和平、中華民國外交休兵以及國際參與的空間。當時服務業、旅遊業帶動的種種榮景猶然深刻，民進黨造謠生事的種種問題從不曾發生，如今白駒過隙，一晃眼20年過去了，令人感慨的是，如今兩岸關係再次兵凶戰危、戰雲密布，國民黨希望能再一次打開歷史的窗口，搭起和平橋樑，也希望盡一己之力讓大家看到兩岸人民、台灣社會是愛好和平，「我們一定會盡其所能避免戰爭發生」。

