日媒爆軟銀鎖定徐若熙開價10億 道奇也密切關注
中職味全龍王牌投手徐若熙於10月29日正式行使海外自由球員（FA）資格，立刻成為日、美職棒爭搶的熱門對象。其中日本職棒福岡軟銀鷹隊傳出已展開正式接觸，並準備開出總額約10億日圓（約新台幣2億元）、為期三年的複數年合約，全力網羅這位年僅24歲的台灣強投。
日媒指出，軟銀早已將徐若熙列為今年冬季補強首要目標。球團編成最高主管城島健司曾於6月親赴台灣觀賽，當場目睹徐若熙完投近9局、狂飆11K、無四壞失2分（自責0）的好表現。此後軟銀高層持續派員密切追蹤評估，顯見誠意十足。
徐若熙擁有最快球速158公里的直球，並以指叉球、曲球與滑球作為變化球武器，投球動作流暢，被日媒形容風格類似樂天金鷲老將岸孝之。2019年以選秀狀元之姿加盟味全龍，雖然首年因右肘手術未能登上一軍，之後展現壓制力與三振能力，2023年台灣大賽更拿下系列賽MVP。
除軟銀外，大聯盟道奇隊亦早已派駐球探長期觀察；包括日本火腿、歐力士等隊也在9月底出賽現場由高層親自觀戰，形成太平洋聯盟「三強同場」的罕見景象。
本季徐若熙出賽19場，繳出5勝7敗、防禦率2.05的亮眼成績。軟銀在外籍球員與先發輪值的佈局上具補強空間，特別是原有王牌莫伊內羅即將不受外籍名額限制，另有日投原航平傳出將返美挑戰大聯盟，使球隊對先發投手戰力需求更為急迫。
日媒透露，軟銀此次開出的三年合約總值約10億日圓，並附帶激勵獎金條款，足見對徐若熙的高度期待，極有可能成為他旅外生涯的第一站。
