日媒爆遊客桃園機場掃QR Code遭詐50美元！移民署緊急說明

日籍遊客聲稱入境桃園機場，填寫入國登記表遭詐騙。 圖：桃園機場提供（資料照）

[Newtalk新聞] 一名日籍女遊客來台遊玩，聲稱在桃園機場入境時掃描現場設置的QR Code填報入國登記表，卻遭詐騙支付50美元（約新台幣1577元），事件還被日本朝日電視台報導。對此，移民署澄清說明表示，國境事務大隊經常會檢視現場QR Code正確性，也已全面清查全台各機場、港口設置的QR Code連結，並無查到遭冒用。

朝日電視台報導，台灣自10月起取消紙本入境卡，改為線上登錄，旅客須於入境前三天完成填寫，且不需支付任何費用，但一名日本20多歲女遊客11月來台旅遊，在入境審查區排隊時看到一旁標示「入境必須持有入境卡」的旗幟，掃描QR Code後竟是仿冒官方介面的假網站，顯示須支付50美元手續費才能完成申請，女子誤信付款後才知受騙。

移民署指出，國境事務大隊均經常性於所屬各機場港口確認現場所有TWAC（Taiwan Arrival Card，入國登記表）連結QR Code的正確性，並於16日再次全面進行清查，並無日本媒體所載有詐騙或付費網站的詐騙旗幟或QR Code一事，而且移民署基於安全考量，機場港口本就沒有設立宣導旗幟。

移民署強調，國境事務大隊在各機場港口入境大廳也加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC，同時提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

