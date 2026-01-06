日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力

記者陳思妤／台北報導

美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。

委內瑞拉斥資鉅額打造「南美最強」中國製防禦體系，但面對美國精準突襲時，卻面臨全面癱瘓淪為廢鐵，號稱「反隱身」的JY-27雷達完全無法發揮，VN系列兩棲戰車也因為沒有雷達預警以及制空權掩護，直接變成美軍的活靶，被丟棄到路邊。

廣告 廣告

中國外交部5日舉行例行記者會，日本東京電視台記者直球詢問，委內瑞拉採購了大量中國武器，但這些裝備似乎並未在美方攻擊中發揮作用，發言人對此有何評論？

對此，中國外交部發言人林劍並沒有回應問題本身，而是跳針稱，中方堅定支持拉丁美洲和加勒比海和平區地位，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對違反《聯合國憲章》、侵犯別國主權的霸凌行徑。

更多三立新聞網報導

石平禁入中卻要訪台！中國發言人嗆「不值一評」尷尬表情曝 陸網全酸爆

石平禁入中國卻能來台灣？中共戰狼被問到當機 氣炸嗆：敗類不值一評

解放軍圍台軍演、實彈射擊 中國外交部扯：阻撓統一的險惡圖謀不會得逞

陸不爽日本軍費9兆創新高 轟軍國主義復活！矢板明夫打臉：是誰害的？

