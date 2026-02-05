日媒看好黃金長線！消費珠寶需求則下降

▲近期國際貴金屬市場激烈波動，金價自上月底創每盎司近5600美元的紀錄後重挫，近幾日又開始回升。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近期國際貴金屬市場激烈波動，黃金、白銀都出現劇烈漲跌，金價上月底創下每盎司近5600美元的紀錄後重挫，近幾日又開始回升。有日媒分析，長期來看，全球黃金投資需求仍會上升，反觀消費性珠寶需求則下降。

根據《共同社》報導，因為地緣政治風險加劇，黃金作為安全資產的需求明顯增加，儘管近期金價波動較大，但「世界黃金協會」（WGC，總部位於倫敦）預測，強勁的需求將持續。

報導指出，以黃金總需求來看，比起前一年增加84%，其中又以追蹤黃金價格的ETF需求增幅最大，對金條的需求也增加了24%。

相比之下，消費珠寶的需求下降了18%，有一部分是受到重要消費大國經濟衰退影響，比如中國市場需求下降了25%，印度則下降了24%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



