日媒稱可擊沉解放軍福建號航艦 張延廷批：沒那麼簡單

日本首相高市早苗近期發言引起中、日關係緊張，並有日本媒體報導，必要時日本自衛隊將配合美軍，優先擊沉解放軍的福建號（18號）航艦。對此，退將張延廷認為，事實上決定權在美國手上，而且日本此種輕敵想法是敗象的開始。

大陸福建號航艦。(圖/中國軍網)

張延廷在16日的中天節目「中天辣晚報」上表示，是否要擊沉福建號航艦應該是由美國決定，而不是由日本去指揮美國。他說，現在指揮權在美國手上，不是在日本手上，美國有說要擊沉福建號嗎？日本這樣說不就是越俎代庖。

張延廷指出，想要擊沉福建號航艦有那麼簡單嗎？並不是那麼單純的事，因為大陸在第一島鏈有內陸機場，可以直接起飛戰機，不管是東海、巴士海峽或者是其他地區，都有陸基式軍機可以對海上的福建號護航。

張延廷。(圖/中天新聞)

張延廷進一步說，福建號航艦不是只有1艘出去執行任務，而是整個航艦打擊群，此外也包括從內陸起飛的轟炸機、殲擊機（戰機），配合航空母艦對海上目標打擊。他表示，所以想要擊沉福建號，不是很單純的、好像是單打獨鬥，好像大陸沒有任何反擊的能力，況且這個作戰指揮權並不在日本手上，而是由美國人決定，日本人講這種話就不對了。

張延廷指出，要擊沉福建號航艦也不是易如反掌，還要考慮該艦的位置。如果福建號是在第二島鏈孤軍作戰，則對福建號的危害會比較大，因為畢竟是在第二島鏈。

張延廷指出，福建號航艦會有陸上基地起飛的各型軍機掩護。圖為大陸的轟6轟炸機。(圖/央視)

張延廷表示，但如果福建號航艦是在第一島鏈以內，想要擊沉該艦，要想想看大陸從陸基起飛的大量軍機，還有各個軍港出發的軍艦，會對福建號形成護衛圈。他質疑，日本要怎麼穿破護衛圈、攻擊福建號？

張延廷直言，日方如此的說法好像福建號航艦不堪一擊，這在軍事上是輕敵，會是敗象的開始，就沒有辦法很縝密、很大膽、很謹慎的去做這方面的作戰計畫。他說，如果以為對方不堪一擊 ，往往會大意失荊州，這在戰史上屢見不鮮。

