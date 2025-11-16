日媒稱美日可聯手擊沉福建號 栗正傑：絕無可能
日本首相高市早苗在國會答詢時針對「台灣有事」表示可能構成日本「存亡危機事態」，此番發言導致中、日關係急遽惡化。退將栗正傑指出，從軍事角度觀察，中、日之間的緊張態勢正不斷升高，日本《產經新聞》甚至聲稱若大陸福建號（18號）航艦阻擋美軍介入台海衝突，日本防衛省將與美軍聯手擊沉該艦，但他認為日方絕對不具備這樣的能力。
栗正傑在15日的中天節目「辣晚報」中分析中、日軍事實力對比。他引用日本自已發布的圖表指出，兵力方面，大陸陸軍有96萬人、加上海軍4萬人，日本僅有13萬人；海上戰力部分，大陸艦隊總計690艘，日本只有139艘；航空兵力方面，大陸擁有3370架戰機，日本自衛隊則僅有370架；核彈頭數量，大陸有600枚，日本則是負2枚，因為廣島與長崎已經承受過2枚原子彈攻擊。
栗正傑表示，從軍事層面來看，情勢正變得越來越嚴峻。他指出，起初外界認為高市早苗的發言只是外交地緣戰略上的放話，但對大陸而言，這是孰可忍孰不可忍的嚴重事態。
針對大陸的回應，栗正傑說大陸第一時間便派遣一支艦隊，包括055型驅逐艦、054型巡防艦、815型情報艦及補給船，直接開往大隅海峽，就在日本九州南端的鹿兒島附近海域，大陸艦隊穿越該處時距離僅有幾浬，使用艦砲射程即可涵蓋。該艦隊目前仍停留在該區域，停留時間尚不明確。他特別強調，由於大陸艦隊搭配補給艦隨行，顯示整個艦隊可能會長時間駐留。
栗正傑進一步指出，大陸國防部還以6篇日語海報向日本發出警告，表示若日方膽敢干涉大陸內政，將讓其頭破血流，態度極為強硬，除了文宣攻勢外，也有實際軍事行動配合。日本《產經新聞》則回應聲稱，假如福建號航艦企圖阻止美軍介入台海戰事，日本防衛省將與美軍聯合行動擊沉福建號。
對於日媒的說法，栗正傑認為日方絕對不可能擁有這種能力。他分析，日本海上自衛隊最多只有2艘輕型航艦，搭載的是垂直起降的F-35B型戰機，垂直起降方式會限制作戰半徑，攜帶的彈藥與油料也必然較少，根本無法與福建號相提並論。福建號採用電磁彈射系統起飛，戰機可以滿油滿彈出擊，還配備殲35型五代戰機。日本放話後，15日中午解放軍隨即在黃海展開軍事演習，而且是實彈演習，顯見情勢相當嚴峻。
