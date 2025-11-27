日媒籲效法安倍 明年APEC破冰

隨著大陸加強對日本首相高市早苗就「台灣有事」答辯的批評，雙邊關係正陷入螺旋式下滑。《日經亞洲》27日分析指出，兩國緊張情勢短期內難以降溫，日本必須深入思考如何與中共外交體系溝通。高市可能會在2026年深圳亞太經合會（APEC）峰會之前，仿效她的政治導師、已故前首相安倍晉三，當年在逆境中改善陸日關係的成功經驗。

文中指出，高市可借鑒安倍當年的破冰策略。陸日關係曾因2012年日本將釣魚台列嶼收歸國有，以及2013年安倍參拜靖國神社而陷入低谷。然而，安倍在2014年11月赴北京出席APEC峰會時，與習近平舉行了兩年半來首次會談，成功破冰。

該次會談的幕後推手是安倍自民黨的前輩、前首相福田康夫。福田於2014年兩度祕密訪陸，向習近平強調雙方領袖間的對話對危機管控至關重要，指出兩國「不能依賴美國」來扮演這個角色。習近平認可對話的重要性，因而促成峰會。

作為2026年APEC峰會的主辦國，習近平屆時勢必得邀請高市前往深圳。這將為高市提供一個效法安倍、改善雙邊關係的重要契機。若要達成此目標，東京須先找到一位經驗豐富的官員，促成領導人會晤的溝通橋梁。

文中強調，大陸除動員所有官媒對高市進行人身攻擊，外交部長王毅更措辭強硬，稱高市的言論「越過紅線」，「必須堅決反擊」。日方應認知，陸方真正掌舵的是身兼黨總書記的習近平，及其外交助手王毅，必須認真思考如何與握決策權的「習王組合」溝通。

分析認為，雖然安倍不排斥被稱為「鷹派」，但其外交風格兼具現實與務實。只有具有影響力的鷹派日本領導人，才能在贏得國內保守派支持的同時，推動雙方和解，這一點至今依然成立。高市也應像安倍當年一樣，盡早訪美，善用與川普的私人關係，同時密切關注川普與習近平之間的聯繫，防止日美關係惡化。最理想情況是，陸日緊張能在2026年11月深圳APEC峰會前就獲得緩解，但當前局勢仍十分危險。