日媒訪駐沖繩美軍 揭防衛印太實力
記者潘紀加／綜合報導
日本《產經新聞》3日刊出專訪報導，揭示駐防日本沖繩的美國陸戰隊基地與官兵演訓動態，除展現透過精實演訓成果與戰備能量，也凸顯美軍將持續在印太區域前沿維持可靠投射能量，進而強化防衛戰力，嚇阻潛在威脅。
約8000名官兵駐防 強化前線部署效能
報導引述駐沖繩美軍漢森營和福斯特營官兵說法指出，目前共有約8000名美陸戰隊員分別駐防於沖繩地區6處基地，透過各種實戰想定進行操演，包括運用模擬器熟悉任務流程、驗證新裝備與戰術作為，持續強化部隊實務經驗與因應危機的投射戰力，進而提升戰時前線部署效能與嚇阻潛在威脅能量，實踐維護日本和區域盟邦安全承諾。
結合地震經驗 精進人道救援、災防能量
此外，美陸戰隊員也根據日本天然環境與近年地震災害經驗，持續精進人道救援／災害防救（HA/DR）能量，以便在遭遇地震、海嘯等天災侵襲時，可第一時間挺進災區，協助自衛隊支援救災、重建等救援工作；而相關課程中也納入當地生活規範，包含沖繩歷史、日本文化、禮儀等多元化學習課程，藉此提升在地認同、實現良性互動。
報導還說，儘管美軍為降低演訓噪音與各項生活負擔，已根據當地民意需求，將部分駐軍逐步遷移至關島，不過未來仍將在沖繩維持相當兵力部署規模，足以應對潛在衝突事態、鞏固第一島鏈防衛能量，堅定捍衛印太和平穩定。
美軍未來將繼續在沖繩維持駐軍，維繫印太區域穩定。圖為普天間基地旋翼機隊先前執行「大象走路」操演。（取自DVIDS網站）
駐防沖繩的陸戰隊遠征支隊與MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機隊，堪稱是美軍在印太前線部署軍力的關鍵支柱。（取自DVIDS網站）
其他人也在看
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 120
不只抓馬杜洛這麼簡單 帥化民：美國這步棋讓整個南美都緊張了
美國近日對委內瑞拉展開軍事攻擊，並已成功拘捕委國總統馬杜洛，此舉在國際間掀起軒然大波。退役中將帥化民4日分析指出，華府這波操作堪稱「一雞好幾吃」，不僅能夠掌握能源主導權，更能向整個南美洲釋放強烈警告訊號，發揮殺雞儆猴效應。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 101
川普2025年已對7國動武！ 美國外交路線全面轉向強硬
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）在第二任期上任後的第一年內，已先後對7個國家發動軍事行動，顯示白宮外交政策明顯轉向強硬。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
中國效仿美「斬首行動」？矢板明夫揭關鍵
[NOWnews今日新聞]美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）與其妻子，震驚全球，也掀起擔憂中國是否會如法炮製對付台灣。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 33
川普攻委內瑞拉、抓馬杜洛！網驚「這24小時無共機擾台」：中國嚇到了？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而巧合的是，根據國防部資料，從1月3日至1月4日清晨，都未偵獲共機擾台，引發網友討論是不是「中國嚇到了」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 15
反制共軍登陸 國軍砸近百億於「複合式紅色沙灘」建彈藥庫
因應共軍可能對台實施兩棲登陸，海軍今（2026）年度進行一項新軍事投資，耗資近百億元，計畫在共軍對我登陸作戰威脅最大的「...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
南美最強軍隊委內瑞拉成「紙老虎」！專家揭無情真相：中國難打贏現代戰爭
[Newtalk新聞] 委內瑞拉國家武裝部隊（FANB）長期以來被視為南美洲裝備最精良、訓練最具「中國特色」的軍隊。不過，美軍近日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），這支解放軍嫡傳，號稱擁有從太空到水下全方位作戰能力的軍隊，卻在幾個小時內陷入指揮癱瘓與體系瓦解，連總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦也被美軍生擒。對此，軍事專家今（5）日指出，委內瑞拉的迅速潰敗，不僅是馬杜洛政權的失敗，更對其背後最大的軍事支持者，也就是中國，敲響刺耳的警鐘，這場衝突無情地揭示一個事實：中國外表光鮮亮麗的國防能力，與打贏一場高強度的現代戰爭之間，仍存在著難以跨越的距離。 專家指出，在行動開始前，外界普遍評估委內瑞拉具備極高的「反介入」能力，原因是過去十年間，北京向加拉加斯輸出了全套的軍事解決方案，台灣的在地協力媒體過去也大力的吹噓。這些軍事能力包括：天眼與導航：委軍全面接入中國「北斗衛星導航系統」，並在埃爾松布雷羅（El Sombrero）運作中國建立的衛星地面站，理論上擁有獨立於美國GPS之外的精確打擊與通訊能力。 在制空與打擊面上，裝備中國製雷達系統新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 8
國防部偵獲解放軍 3機、8艦、2氣球出海擾台
國防部偵獲解放軍 3機、8艦、2氣球出海擾台EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 1
美軍空襲委內瑞拉、抓總統！中國雷達「毀滅性癱瘓」 他酸：被戳破牛皮
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子在睡夢中，被美軍從臥室拖了出來。美國總統川普透露，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，且全程美軍行動高效沒有任何裝備、士兵損失。反觀委內瑞拉，民進黨立委王定宇就指出，本次美軍對委內瑞拉的軍事行動中，中國製造軍事系統面臨「毀滅性癱瘓」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
美軍逮捕馬杜洛引美政壇口水戰 盧比歐:非入侵免國會批准
民視新聞／陳尚裕 綜合報導美軍前天（3）突襲逮捕委國總統馬杜洛，引發美國政壇口水大戰。民主黨痛批，行動未經國會授權，但國務卿盧比歐強勢辯護，強調美軍不是入侵，無需先報告。而美國總統川普雖揚言接管委內瑞拉，但根據外媒報導，目前具體接管沒有更多細節。美國3日發動閃電行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震撼全球。馬杜洛夫婦因涉嫌毒品恐怖主義和非法持械遭起訴。這場跨海抓人，在美國政治圈開始爆發口水戰，民主黨痛批川普政府沒有得到國會批准就行動，不過到底需不需要批准，美國國務卿盧比歐這樣說。美國國務卿盧比歐：「（國會批准）並非必要，因為這不是入侵，我們沒有佔領一個國家，這是一次逮捕行動，屬於執法範疇。」面對執法說，民主黨展開反擊，除了質疑川普政府根本沒想清楚就轟炸委內瑞拉，並強調這是在浪費公帑。參議院民主黨領袖舒默：「馬杜洛確實是個非常糟糕的人，但對付法外之徒不能以非法手段，他們（美軍）進入了委內瑞拉境內，轟炸了民用以及軍事設施，在沒有取得國會批准的情況下，做出這些行為已經違反了法律。」而在美軍展開軍事行動後，美國總統川普大動作召開記者會，目標很明確，揚言要接管委內瑞拉。美國總統川普：「我們將會管理這個國家（委內瑞拉），直到我們能夠進行一次安全、妥善且審慎的政權移交。」美國這步棋，下一步到底要怎麼走？根據外媒報導，川普對委內瑞拉的接管目沒有任何具體細節。面對外界不斷揣測，盧比歐強調這一切都是互利。美國國務卿盧比歐：「這並非在操作，而是在執行政策，我們希望委內瑞拉朝著特定方向發展，我們不僅認為這對委內瑞拉人民有益，這也符合我們的國家利益。」外界分析，美國這次的軍事行動，除了緝毒，就是看準那邊的石油資源。不過民主黨砲轟，當地油田年久失修問題嚴重，而且川普政府沒說清楚，這將使美國陷入困境。參議院民主黨領袖舒默：「這些油田已經疏於維護20年了，我們根本不知道修復需要花多少時間，要耗費多少成本以及在修復過程中，我們是否要派遣軍隊駐守來保衛油田。」美軍抓捕馬杜洛，鄰國也開始擔心後續效應，巴西軍警已經緊繃神經，在邊境加強巡邏，哥倫比亞也已在邊境部署3000兵力，事件將如何發酵，各界高度關注。原文出處：美軍逮捕馬杜洛引美政壇口水戰 盧比歐：非入侵免國會批准 更多民視新聞報導馬杜洛淪2026首位被俘元首！他上銬竟喊：新年快樂馬杜洛遭美夜襲活捉「中恐對台如法炮製」？矢板明夫：這擔憂是多餘的美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師崩潰「自搧巴掌」民視影音 ・ 16 小時前 ・ 4
批6位國軍退役高官為敵發聲 名導嗆「垃圾」：對不起同袍
中共文攻武嚇加劇，不過台灣內部卻有人向對岸唱和。《國際橋牌社》導演汪怡昕點名空軍退役中將張延廷、前海軍艦長呂禮詩、陸軍政戰退役上校賴岳謙、海軍退役上校黃征輝、陸軍退役少將栗正傑、陸軍退役中將帥化民，直言這六人是批著退軍外衣遂行各種私心和利益，「就是垃圾」，對不起同袍弟兄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 141
日媒驚爆駐韓美軍「納入台海戰區」 鎖定大陸2027攻台劇本
「日經亞洲」今天指出，駐韓國的美軍將擴大行動範圍至朝鮮半島之外，以建立因應台灣突發事態的戰備系統；華府此舉是尋求加強嚇阻力，不僅對北韓，也針對日益強勢的中國大陸。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
北韓2026首度射彈！ 官媒：評估戰爭嚇阻的軍事能力
南韓聯合參謀本部表示，飛彈於4日上午7時50分左右自平壤近郊朝東北方向發射，飛行約900公里，最終落入日本與俄羅斯之間的東海海域。日本防衛省則表示，疑似北韓發射的彈道飛彈數量為2枚。這是北韓2026年首次發射彈道飛彈，也是自2025年11月7日以來，約相隔2個月的第3次飛彈試...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 4
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 14 小時前 ・ 87
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 6
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 10 小時前 ・ 7
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 232
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 55
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4