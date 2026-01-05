日媒訪駐沖繩美軍 揭防衛印太實力

記者潘紀加／綜合報導

日本《產經新聞》3日刊出專訪報導，揭示駐防日本沖繩的美國陸戰隊基地與官兵演訓動態，除展現透過精實演訓成果與戰備能量，也凸顯美軍將持續在印太區域前沿維持可靠投射能量，進而強化防衛戰力，嚇阻潛在威脅。

約8000名官兵駐防 強化前線部署效能

報導引述駐沖繩美軍漢森營和福斯特營官兵說法指出，目前共有約8000名美陸戰隊員分別駐防於沖繩地區6處基地，透過各種實戰想定進行操演，包括運用模擬器熟悉任務流程、驗證新裝備與戰術作為，持續強化部隊實務經驗與因應危機的投射戰力，進而提升戰時前線部署效能與嚇阻潛在威脅能量，實踐維護日本和區域盟邦安全承諾。

結合地震經驗 精進人道救援、災防能量

此外，美陸戰隊員也根據日本天然環境與近年地震災害經驗，持續精進人道救援／災害防救（HA/DR）能量，以便在遭遇地震、海嘯等天災侵襲時，可第一時間挺進災區，協助自衛隊支援救災、重建等救援工作；而相關課程中也納入當地生活規範，包含沖繩歷史、日本文化、禮儀等多元化學習課程，藉此提升在地認同、實現良性互動。

報導還說，儘管美軍為降低演訓噪音與各項生活負擔，已根據當地民意需求，將部分駐軍逐步遷移至關島，不過未來仍將在沖繩維持相當兵力部署規模，足以應對潛在衝突事態、鞏固第一島鏈防衛能量，堅定捍衛印太和平穩定。

美軍未來將繼續在沖繩維持駐軍，維繫印太區域穩定。圖為普天間基地旋翼機隊先前執行「大象走路」操演。（取自DVIDS網站）

駐防沖繩的陸戰隊遠征支隊與MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機隊，堪稱是美軍在印太前線部署軍力的關鍵支柱。（取自DVIDS網站）