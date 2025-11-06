日媒評價古林旅日首年：展現王牌潛力的一季

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

台灣投手古林睿煬去年透過入札制度加盟北海道日本火腿鬥士，首年表現便讓日媒留下深刻印象。尤其是5月11日對樂天一戰投出職業生涯首場完封勝，且一度在6局兩出局前維持完全比賽。最終以僅98球投完9局，不僅拿下首場完封勝，同時達成百球未滿完封的Maddux壯舉。

台灣投手古林睿煬去年透過入札制度加盟北海道日本火腿鬥士，首年表現便讓日媒留下深刻印象。（圖／翻攝自古林睿煬IG）

不過古林在此之前，於4月23日初登板同樣對戰樂天時吞下旅日首敗。當時因對手資料不足，開局失3分提前退場。對此他表示：「第一次交手時對對手還不太了解，但這次做足了功課。」後續5月這場「完美復仇」的完封勝，也象徵他成長的成果。

廣告 廣告

然而，這個賽季並非一帆風順。古林在1月下旬剛抵日不久就因右腹斜肌拉傷而延遲出賽；6月3日交流戰對阪神的比賽中，他又因左腹斜肌傷勢緊急退場，之後長期缺陣至季末，對他本人及球隊在與軟銀的激烈爭冠戰中都是重大打擊。

傷癒歸隊後，古林也嘗試擔任中繼角色，並在季後賽關鍵第5戰先發投出4又2/3局無失分，展現穩定投球。他賽後表示：「上場前其實有點不安，但我告訴自己要全力發揮手中所有的武器去壓制打者。」

雖然本賽季在出賽場次上並不多，但在小樣本的賽事中皆能繳出出色的表現，且在季後賽的高張力環境下也絲毫不怯場，穩定壓制對手。今年球季能以這樣的表現作結，令日媒期待他的旅日第二年可望迎來更大的飛躍。



更多FTNN新聞網報導

火腿3連勝追平決勝輪！古林睿煬4.2局飆6K無失分 喊：明天也一起加油吧

孫易磊日職主場首發挨轟2局丟3分！賽後自責「被託付卻沒投好」：真的很懊惱

金孫回來了！ 古林睿煬轉變身分回歸一軍

